Віцеканцлер Німеччини заперечив гучну заяву Мерца щодо України

За словами віцеканцлера Німеччини Ларса Клінгбайля, в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території Росії.
Головні тези:
- Заява Клінгбайля вказує на відсутність єдиного курсу у Німеччині щодо допомоги України.
- Мерц поки не коментував останні події та не пояснював, що відбувається.
Клінгбайль заперечив слова Мерца
Що важливо розуміти, 26 травня німецький лідер Фрідріх Мерц публічно повідомив, що "більше немає жодних обмежень дальності для зброї, що постачається в Україну, ні від британців, ні від французів, ні від нас, ні від американців".
Проте наразі складно зрозуміти, чи є заява канцлера ФРН новою інформацією, чи він має на увазі вже відомі з минулої осені випадки застосування західних ракет по російській території.
Фрідріх Мерц також розповів, що тема скасування обмежень на дальність зброї була у центрі його перемовин з французьким лідером Емманюелем Макроном і главою уряду Польщі Дональдом Туском у межах їхнього спільного візиту до Києва.
Також раніше канцлер ФРН виступав за постачання ЗСУ крилатих ракет Taurus, однак кілька тижнів тому засекретив процес надання зброї Україні.
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