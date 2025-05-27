Віцеканцлер Німеччини заперечив гучну заяву Мерца щодо України

За словами віцеканцлера Німеччини Ларса Клінгбайля, в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території Росії.

Клінгбайль заперечив слова Мерца

Що стосується дальності, то я хочу ще сказати, що немає ніяких нових домовленостей, які виходять за межі того, що робив попередній уряд, — заявив політик у відповідь на запитання під час пресконференції в Берліні. Поширити

Що важливо розуміти, 26 травня німецький лідер Фрідріх Мерц публічно повідомив, що "більше немає жодних обмежень дальності для зброї, що постачається в Україну, ні від британців, ні від французів, ні від нас, ні від американців".

Проте наразі складно зрозуміти, чи є заява канцлера ФРН новою інформацією, чи він має на увазі вже відомі з минулої осені випадки застосування західних ракет по російській території.

Фрідріх Мерц також розповів, що тема скасування обмежень на дальність зброї була у центрі його перемовин з французьким лідером Емманюелем Макроном і главою уряду Польщі Дональдом Туском у межах їхнього спільного візиту до Києва.