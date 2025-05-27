Віцеканцлер Німеччини заперечив гучну заяву Мерца щодо України
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Віцеканцлер Німеччини заперечив гучну заяву Мерца щодо України

Клінгбайль заперечив слова Мерца
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Джерело:  NTV

За словами віцеканцлера Німеччини Ларса Клінгбайля, в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території Росії. 

Головні тези:

  • Заява Клінгбайля вказує на відсутність єдиного курсу у Німеччині щодо допомоги України.
  • Мерц поки не коментував останні події та не пояснював, що відбувається. 

Клінгбайль заперечив слова Мерца

Що стосується дальності, то я хочу ще сказати, що немає ніяких нових домовленостей, які виходять за межі того, що робив попередній уряд, — заявив політик у відповідь на запитання під час пресконференції в Берліні.

Що важливо розуміти, 26 травня німецький лідер Фрідріх Мерц публічно повідомив, що "більше немає жодних обмежень дальності для зброї, що постачається в Україну, ні від британців, ні від французів, ні від нас, ні від американців".

Проте наразі складно зрозуміти, чи є заява канцлера ФРН новою інформацією, чи він має на увазі вже відомі з минулої осені випадки застосування західних ракет по російській території.

Фрідріх Мерц також розповів, що тема скасування обмежень на дальність зброї була у центрі його перемовин з французьким лідером Емманюелем Макроном і главою уряду Польщі Дональдом Туском у межах їхнього спільного візиту до Києва.

Також раніше канцлер ФРН виступав за постачання ЗСУ крилатих ракет Taurus, однак кілька тижнів тому засекретив процес надання зброї Україні.

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