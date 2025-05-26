"Ніяких обмежень на далекобійність переданої зброї". Мерц анонсував важливий дозвіл для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі з боку ФРН, Британії, Франції, а також Сполучених Штатів, вже немає обмежень щодо дальності зброї, яка постачається до України.

Мерц анонсував дозволи для України на далекобійність від ФРН, США, Франції та Британії

Про це заявив канцер Німеччини Фрідріх Мерц під час дискусії на форумі, організованому телерадіокомпанією WDR.

Більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, яка постачається до України — ані з боку Британії, ані з боку Франції, ані з нашого боку. І з боку американців також. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Україна тепер може захищатися, зокрема, наприклад, завдаючи ударів по військових позиціях на території Росії. До певного моменту вона не могла цього робити. Поширити

Інформацію підтверджує Clash Report, заявляючи, що Берлін більше не обмежує постачання далекобійної зброї на Україну. Видання також повідомляє, що тепер ЗСУ з великою ймовірністю отримають німецькі ракети Taurus.

Він наголосив на тому, що для ефективної оборони Україна повинна також мати можливість завдавати ударів по військовій інфраструктурі на території РФ.

Країна, яка може протистояти нападнику лише на власній території, не обороняє себе належним чином. І зараз ця оборона України відбувається також і проти військової інфраструктури на російській території.

На своїй сторінці у соцмережі Х Мерц також повідомив, що "більше немає обмежень щодо дальності дії зброї, яку ми постачаємо", та запевнив у продовженні підтримки України.

Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Das bedeutet auch keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die wir liefern. Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 26, 2025