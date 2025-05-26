"Никаких ограничений на дальнобойность переданного оружия". Мерц анонсировал важное разрешение для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время со стороны ФРГ, Британии, Франции, а также Соединенных Штатов уже нет ограничений относительно дальности поставляемого в Украину оружия.

Мерц анонсировал разрешения для Украины на дальнобойность от ФРГ, США, Франции и Британии.

Об этом заявил канцер Германии Фридрих Мерц в ходе дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

Больше нет никаких ограничений относительно дальности поставляемого в Украину оружия — ни со стороны Британии, ни со стороны Франции, ни с нашей стороны. И со стороны американцев тоже. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Украина теперь может защищаться, в частности, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать. Поделиться

Информацию подтверждает Clash Report, заявляя, что Берлин больше не ограничивает поставку дальнобойного оружия в Украину. Издание также сообщает, что теперь ВСУ с большой вероятностью получат германские ракеты Taurus.

Он отметил, что для эффективной обороны Украина должна также иметь возможность наносить удары по военной инфраструктуре на территории РФ.

Страна, которая может противостоять нападающему только на собственной территории, не защищает себя должным образом. И сейчас эта оборона Украины проходит также и против военной инфраструктуры на российской территории.

На своей странице в соцсети Х Мерц также сообщил, что "больше нет ограничений относительно дальности действия поставляемого нами оружия", и заверил в продолжении поддержки Украины.

Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Das bedeutet auch keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die wir liefern. Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 26, 2025