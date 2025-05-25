Бывший шеф литовской дипломатии Габриелюс Ландсберги с сарказмом упрекнул немецкого лидера Фридриха Мерца, который обещал передать Украине Taurus, однако до сих пор не сделал этого. Также дипломат подверг критике союзников Киева, которые боятся вводить сокрушительные санкции против РФ.

Ландсберги призывает союзников Украины к конкретным действиям

Бывший глава МИД Литвы довольно часто жестко высказывался по поводу российской агрессии против Украины.

Именно поэтому он не смог промолчать, когда 25 страна-агрессорка РФ совершила одну из самых масштабных атак на мирные украинские города и села, убив по меньшей мере 12 гражданских.

На фоне последних трагических событий Габриелюс Ландсбергис с присущим ему сарказмом обратился к международному сообществу:

Привет, простите, что беспокою, но слышали ли вы что-нибудь о Taurus и тех сокрушительных санкциях? Дайте знать, спасибо. Габриелюс Ландсбергис Экс-глава МИД Литвы

Hello, sorry to disturb you, but have you heard anything about Taurus and those crippling sanctions? Let me know, thanks. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 25, 2025

Что важно понимать, новый немецкий лидер Фридрих Мерц еще до прихода к власти осуждал предыдущего канцлера Олафа Шольца за отказ передать Украине ракеты Taurus.

Более того, он даже хотел выдвинуть российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум: мол, если в течение суток тот не остановит огонь против Украины, то Киев получит ракеты.