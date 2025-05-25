Кандидат в президенты Польши Тшасковский поддержал Украину на фоне громкого скандала

По словам кандидата в президенты Польши Рафала Тшасковского, он не будет подписывать декларацию, где содержится обещание заблокировать вступление Украины в НАТО.
Главные тезисы
- Тшасковский поддержал Украину и осудил распространение российской пропаганды.
- Путин понимает только язык силы, подчеркнул Тшасковский, и указал на важность вступления Украины в НАТО.
Тшасковский встал на сторону Украины
Как уже упоминалось ранее, инициатором декларации по блокированию вступления Украины в НАТО был ультраправый и антиукраинский политик Славомир Менцен.
Подписать этот документ уже согласился кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий.
Последний, к слову, во время дебатов лгал, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо относится к Польше.
Однако Тшасковский отрицал ложь своего оппонента и упрекнул, что Навроцкий распространяет российскую пропаганду и говорит на языке диктатора Путина.
Более того, он дал понять, что не собирается блокировать вступление Украины в НАТО.
Такая четкая позиция не понравилась Менцену, и он еще раз подверг критике Тшасковского.
После этого кандидат в президенты Польши напомнил Менцену, что Путин понимает только язык силы.
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