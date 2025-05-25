Кандидат в президенты Польши Тшасковский поддержал Украину на фоне громкого скандала
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Кандидат в президенты Польши Тшасковский поддержал Украину на фоне громкого скандала

Тшасковский встал на сторону Украины
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Источник:  online.ua

По словам кандидата в президенты Польши Рафала Тшасковского, он не будет подписывать декларацию, где содержится обещание заблокировать вступление Украины в НАТО.

Главные тезисы

  • Тшасковский поддержал Украину и осудил распространение российской пропаганды.
  • Путин понимает только язык силы, подчеркнул Тшасковский, и указал на важность вступления Украины в НАТО.

Тшасковский встал на сторону Украины

Как уже упоминалось ранее, инициатором декларации по блокированию вступления Украины в НАТО был ультраправый и антиукраинский политик Славомир Менцен.

Подписать этот документ уже согласился кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий.

Последний, к слову, во время дебатов лгал, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо относится к Польше.

Однако Тшасковский отрицал ложь своего оппонента и упрекнул, что Навроцкий распространяет российскую пропаганду и говорит на языке диктатора Путина.

Более того, он дал понять, что не собирается блокировать вступление Украины в НАТО.

Если не будет гарантий безопасности, Путин вооружится и пойдет дальше. Польша должна стремиться к принятию Украины в НАТО.

Рафал Тшасковский

Рафал Тшасковский

Кандидат в президенты Польши

Такая четкая позиция не понравилась Менцену, и он еще раз подверг критике Тшасковского.

Если Путин может напасть на Польшу, несмотря на то, что она является членом НАТО, он может напасть и на Украину в НАТО, — заявил последний.

После этого кандидат в президенты Польши напомнил Менцену, что Путин понимает только язык силы.

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