Во время дебатов кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий цинично соврал, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо относится к Польше.

Украина была в центре внимания во время дебатов в Польше

Немало времени кандидаты посвятили обсуждению вопроса миграции и Украины.

Что важно понимать, и Навроцкий, и Тшасковский дистанцировались от миграционного пакта.

По словам Навроцкого, если он станет президентом, то приведет к одностороннему расторжению пакта, в то время как Тшасковский утверждал, что пакт "никогда не вступит в силу" из-за помощи, предоставленной Польшей Украине.

Последний также поинтересовался у Навроцкого, собирается ли тот блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку он проповедует то же, что диктатор Путин в этом вопросе.

Я говорю на языке поляков; (…) Если президент (Украины Владимир — ред.) Зеленский плохо к нам относится, мы имеем право об этом сказать. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется лозунг "вы говорите как путинская пропаганда", — цинично солгал Навроцкий. Поделиться

Более того, он начал жаловаться, что "Украина заливает нас зерном и создает неравные условия конкуренции".