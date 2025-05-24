Во время дебатов кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий цинично соврал, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо относится к Польше.
Главные тезисы
- Дискуссии разворачивались вокруг миграции и вступления Украины в НАТО.
- Дебаты показали разные взгляды кандидатов на отношения с Украиной и вопросы безопасности региона.
Украина была в центре внимания во время дебатов в Польше
Немало времени кандидаты посвятили обсуждению вопроса миграции и Украины.
Что важно понимать, и Навроцкий, и Тшасковский дистанцировались от миграционного пакта.
По словам Навроцкого, если он станет президентом, то приведет к одностороннему расторжению пакта, в то время как Тшасковский утверждал, что пакт "никогда не вступит в силу" из-за помощи, предоставленной Польшей Украине.
Последний также поинтересовался у Навроцкого, собирается ли тот блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку он проповедует то же, что диктатор Путин в этом вопросе.
Более того, он начал жаловаться, что "Украина заливает нас зерном и создает неравные условия конкуренции".
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