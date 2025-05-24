Кандидаты в президенты Польши публично рассорились из-за Украины
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Политика
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Кандидаты в президенты Польши публично рассорились из-за Украины

Украина была в центре внимания во время дебатов в Польше
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Источник:  PAP

Во время дебатов кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий цинично соврал, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо относится к Польше.

Главные тезисы

  • Дискуссии разворачивались вокруг миграции и вступления Украины в НАТО.
  • Дебаты показали разные взгляды кандидатов на отношения с Украиной и вопросы безопасности региона.

Украина была в центре внимания во время дебатов в Польше

Немало времени кандидаты посвятили обсуждению вопроса миграции и Украины.

Что важно понимать, и Навроцкий, и Тшасковский дистанцировались от миграционного пакта.

По словам Навроцкого, если он станет президентом, то приведет к одностороннему расторжению пакта, в то время как Тшасковский утверждал, что пакт "никогда не вступит в силу" из-за помощи, предоставленной Польшей Украине.

Последний также поинтересовался у Навроцкого, собирается ли тот блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку он проповедует то же, что диктатор Путин в этом вопросе.

Я говорю на языке поляков; (…) Если президент (Украины Владимир — ред.) Зеленский плохо к нам относится, мы имеем право об этом сказать. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется лозунг "вы говорите как путинская пропаганда", — цинично солгал Навроцкий.

Более того, он начал жаловаться, что "Украина заливает нас зерном и создает неравные условия конкуренции".

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