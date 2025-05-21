Польша зафиксировала "подозрительные маневры" еще одного судна РФ

Российское судно "теневого флота" совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Главные тезисы
- Польские военные были вынуждены вмешаться в инцидент.
- Лишь после этого российское судно отплыло в один из своих портов.
Россия может готовить новую диверсию
По словам Туска, российское судно из "теневого флота" совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.
Он официально подтвердил, что польские военные вмешались в инцидент и российское судно отплыло в один из своих портов.
Что важно понимать, несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, проходивший через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск.
По предварительным данным, судно относится к "теневому флоту" РФ.
Кроме того, указано, что в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, по сообщению эстонской армии, нарушивший воздушное пространство страны.
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что инцидент указывает на то, что Россия готова защищать свой "теневой флот".
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