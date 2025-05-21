Польша зафиксировала "подозрительные маневры" еще одного судна РФ

Российское судно "теневого флота" совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Россия может готовить новую диверсию

По словам Туска, российское судно из "теневого флота" совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

Он официально подтвердил, что польские военные вмешались в инцидент и российское судно отплыло в один из своих портов.

Что важно понимать, несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, проходивший через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск.

По предварительным данным, судно относится к "теневому флоту" РФ.

Экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии. Поделиться

Кроме того, указано, что в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, по сообщению эстонской армии, нарушивший воздушное пространство страны.