Россияне жаловались на атаку дронов в Москве и области — видео

Дроны атаковали столицу России, Москву, днем 21 мая.
Главные тезисы
- Атака дронов произошла в Москве и области, вызвав задержки в работе аэропортов и введение плана “Ковер”.
- Российская ПВО заявила об успешном отражении атаки трех беспилотников, направлявшихся на Москву, и об уничтожении дронов вблизи аэропортов Домодедово и Жуковский.
- На месте падения дронов работают специалисты экстренных служб, а в сети появились видео произошедших событий.
Москву и область атаковали дроны
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, российское ПВО якобы отразило атаку трех беспилотников, следовавших на Москву.
Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Российские Telegram-каналы пишут, что минимум два дрона были сбиты в районе Домодедово.
А в сети появились видео непосредственных событий, когда дроны вроде бы сбивали.
Также российская ПВО сбила дрон так, что его обломки упали на территории детского сада в Домодедово. Поэтому там осталась огромная "воронка". Пострадавших нет.
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