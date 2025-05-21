Россияне жаловались на атаку дронов в Москве и области — видео

Москву и область атаковали дроны

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, российское ПВО якобы отразило атаку трех беспилотников, следовавших на Москву.

Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российские Telegram-каналы пишут, что минимум два дрона были сбиты в районе Домодедово.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. Поделиться

А в сети появились видео непосредственных событий, когда дроны вроде бы сбивали.

Также российская ПВО сбила дрон так, что его обломки упали на территории детского сада в Домодедово. Поэтому там осталась огромная "воронка". Пострадавших нет.