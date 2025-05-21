Росіяни скаржилися на атаку дронів у Москві та області — відео
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Росіяни скаржилися на атаку дронів у Москві та області — відео

Москва
Джерело:  online.ua

Дрони атакували столицю Росії, Москву, вдень 21 травня. У місті оголошувався план "Килим", аеропорти не працювали.

Головні тези:

  • У Москві та області сталася атака дронів, що призвело до затримок у роботі аеропортів та введення плану “Килим”.
  • Російська ППО заявляє про відбиття атаки трьох безпілотників, які прямували на Москву, та збиття дронів поблизу аеропортів “Домодєдово” та “Жуковський”.
  • На місці падіння дронів працюють фахівці екстрених служб, а в мережі з’явилися відео безпосередніх подій.

Москву та область атакували дрони

За словами мера Москви Сергія Собяніна, російська ППО нібито відбила атаку трьох безпілотників, які прямували на Москву.

Силами ППО Міноборони відбито атаку трьох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Російські Telegram-канали пишуть, що мінімум два дрони були збиті в районі Домодєдово. В аеропортах "Домодєдово" та "Жуковський" вводили план "Килим", що призвело до затримок рейсі на виліт та на приліт.

Обмеження вводилися для забезпечення безпеки польотів цивільних ЗС, — заявив представник Росавіації Артем Кореняко.

А в мережі з’явилися відео безпосередніх подій, коли дрони нібито збивали.

Також російська ППО збила дрон так, що його уламки впали на території дитячого садка у Домодєдово. Через це там залишилася величезна “воронка”. Постраждалих немає.

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