Росіяни скаржилися на атаку дронів у Москві та області — відео

Москву та область атакували дрони

За словами мера Москви Сергія Собяніна, російська ППО нібито відбила атаку трьох безпілотників, які прямували на Москву.

Силами ППО Міноборони відбито атаку трьох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Російські Telegram-канали пишуть, що мінімум два дрони були збиті в районі Домодєдово. В аеропортах "Домодєдово" та "Жуковський" вводили план "Килим", що призвело до затримок рейсі на виліт та на приліт.

Обмеження вводилися для забезпечення безпеки польотів цивільних ЗС, — заявив представник Росавіації Артем Кореняко. Поширити

А в мережі з’явилися відео безпосередніх подій, коли дрони нібито збивали.

Також російська ППО збила дрон так, що його уламки впали на території дитячого садка у Домодєдово. Через це там залишилася величезна “воронка”. Постраждалих немає.