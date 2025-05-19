Спецоперація СБУ. Дрони знищили російську РЛС та склади на "вишках Бойка" — відео

Служба безпеки України продовжує розробляти та реалізовувати унікальні спецоперації для очищення акваторії Чорного моря від російських загарбників, їхньої військової техніки та іншого обладнання.

СБУ дронами знищила російську РЛС на Чорному морі

Днями співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів.

Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах.

Спочатку одну з вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС «Нева», яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці.

У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі.

Нагадаємо, за допомогою надводних дронів Службі безпеки вдалося уразити Кримський міст і 11 російських військових кораблів, що в результаті дозволило зменшити домінування РФ у Чорному морі та відновити зерновий коридор.