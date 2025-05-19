Спецоперация СБУ. Дроны уничтожили российскую РЛС и склады на "вышках Бойко" — видео

Служба безопасности Украины продолжает разрабатывать и реализовывать уникальные спецоперации по очистке акватории Черного моря от российских захватчиков, их военной техники и другого оборудования.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины реализует уникальные спецоперации для очистки акватории Черного моря от российских захватчиков и техники.
- Использование морских и воздушных дронов позволило эффективно уничтожить радиолокационное оборудование и склады на “вышках Бойко”.
- СБУ успешно нейтрализовала российскую РЛС и жилищный блок на вышке, лишив врага контроля над Черным морем.
СБУ дронами уничтожила российскую РЛС на Черном море
На днях сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов.
Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах.
Сначала одну из вышек поразил беспилотник из воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС «Нева», которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилищный блок на вышке.
В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, продемонстрировавших эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что ни одному русскому хламу не место в Черном море.
Напомним, с помощью надводных дронов Службе безопасности удалось поразить Крымский мост и 11 российских военных кораблей, что позволило уменьшить доминирование РФ в Черном море и восстановить зерновой коридор.
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