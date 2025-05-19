Спецоперация СБУ. Дроны уничтожили российскую РЛС и склады на "вышках Бойко" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Спецоперация СБУ. Дроны уничтожили российскую РЛС и склады на "вышках Бойко" — видео

СБУ
пожар
Read in English
Читати українською

Служба безопасности Украины продолжает разрабатывать и реализовывать уникальные спецоперации по очистке акватории Черного моря от российских захватчиков, их военной техники и другого оборудования.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины реализует уникальные спецоперации для очистки акватории Черного моря от российских захватчиков и техники.
  • Использование морских и воздушных дронов позволило эффективно уничтожить радиолокационное оборудование и склады на “вышках Бойко”.
  • СБУ успешно нейтрализовала российскую РЛС и жилищный блок на вышке, лишив врага контроля над Черным морем.

СБУ дронами уничтожила российскую РЛС на Черном море

На днях сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов.

Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах.

Сначала одну из вышек поразил беспилотник из воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС «Нева», которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилищный блок на вышке.

В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, продемонстрировавших эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что ни одному русскому хламу не место в Черном море.

Напомним, с помощью надводных дронов Службе безопасности удалось поразить Крымский мост и 11 российских военных кораблей, что позволило уменьшить доминирование РФ в Черном море и восстановить зерновой коридор.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ поразили дронами нефтебазу под Ростовом — источники
Дрон
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ дронами поразили российскую военную базу в Крыму — источники
Sea Baby
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ дронами атаковала аэродром «Шайковка» и ракетный арсенал в Тверской области РФ ― источники
дроны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?