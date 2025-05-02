Дрони вдарили по системі космічної розвідки "Звезда" у Росії

Уночі 2 травня невідомі дрони здійснили успішну атаку на військову частину космічної розвідки РФ, більше відомої як об'єкт “Звезда”. Він знаходиться у Ставропольському краї країни-агресорки.

Система космічної розвідки РФ опинилася під ударом

Що важливо розуміти, вночі 2 травня в окупованому Криму, а також у деяких регіонах Росії гриміла потужна “бавовна”.

Загалом країну-агресорку атакували понад 120 дронів. Більшість з них цілилися на ворожі аеродроми. Попри це, космічній розвідці Росії також дісталося.

Варто зазначити, що атакована військова частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, система виникла ще в радянські часи на початку 1970-х років під кодовою назвою “Звезда”.

Вона була створена для глобального перехоплення сигналів зі супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами.

Ба більше, вказано, що об‘єкт “Звезда” — це де-факто центр аналізу космічної інформації, що входить в структуру Головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ.