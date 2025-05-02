Дроны ударили по системе космической разведки "Звезда" в России

Ночью 2 мая неизвестные дроны совершили успешную атаку на воинскую часть космической разведки РФ, более известной как объект "Звезда". Он находится в Ставропольском крае страны-агрессоры.
Главные тезисы
- Объект "Звезда" является ключевым центром анализа космической информации в структуре ГРУ.
- Сама система возникла еще в советские времена и используется для перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций, кибершпионажа и т.д.
Система космической разведки РФ оказалась под ударом
Что важно понимать, ночью 2 мая в оккупированном Крыму, а также в некоторых регионах России, гремела мощная "бавовна".
В общей сложности страну-агрессорку атаковали более 120 дронов. Большинство из них целились на вражеские аэродромы. Несмотря на это, космической разведке России тоже досталось.
Следует отметить, что атакованная военная часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, система возникла еще в советское время в начале 1970-х годов под кодовым названием "Звезда".
Она была создана для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и сигнального обмена между иностранными военными объектами.
Более того, указано, что объект "Звезда" — это де-факто центр анализа космической информации, входящий в структуру Главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ.
По словам Коваленко, речь идет не только о технической базе, но и о части стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и подготовки информации для информационно-психологических операций, участвует в кибершпионаже.
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