Дроны ударили по системе космической разведки "Звезда" в России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны ударили по системе космической разведки "Звезда" в России

ЦПД
Система космической разведки РФ оказалась под ударом
Читати українською

Ночью 2 мая неизвестные дроны совершили успешную атаку на воинскую часть космической разведки РФ, более известной как объект "Звезда". Он находится в Ставропольском крае страны-агрессоры.

Главные тезисы

  • Объект "Звезда" является ключевым центром анализа космической информации в структуре ГРУ.
  • Сама система возникла еще в советские времена и используется для перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций, кибершпионажа и т.д.

Система космической разведки РФ оказалась под ударом

Что важно понимать, ночью 2 мая в оккупированном Крыму, а также в некоторых регионах России, гремела мощная "бавовна".

В общей сложности страну-агрессорку атаковали более 120 дронов. Большинство из них целились на вражеские аэродромы. Несмотря на это, космической разведке России тоже досталось.

Следует отметить, что атакованная военная часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, система возникла еще в советское время в начале 1970-х годов под кодовым названием "Звезда".

Она была создана для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и сигнального обмена между иностранными военными объектами.

Более того, указано, что объект "Звезда" — это де-факто центр анализа космической информации, входящий в структуру Главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ.

По словам Коваленко, речь идет не только о технической базе, но и о части стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и подготовки информации для информационно-психологических операций, участвует в кибершпионаже.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вэнс озвучил неутешительный прогноз по завершению войны РФ против Украины
Команда Трампа дает задний ход
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Западная разведка узнала о резком изменении планов Путина касательно Украины
Чего дальше ждать от Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Реальный прорыв очень скоро". У Трампа выдвинули требование Украины и РФ
США хотят увидеть реальный прогресс

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?