Польща зафіксувала "підозрілі маневри" ще одного судна РФ

Російське судно "тіньового флоту" здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Росія може готувати нову диверсію

За словами Туска, російське судно з "тіньового флоту", що підпадає під санкції, здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

Він офіційно підтвердив, що польські військові втрутилися в інцидент й російське судно відпливло до одного з російських портів.

Що важливо розуміти, кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ.

За попередніми даними, судно належить до "тіньового флоту" РФ.

Екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. Поширити

Окрім того, вказано, що у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.