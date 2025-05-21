Польща зафіксувала "підозрілі маневри" ще одного судна РФ

Російське судно "тіньового флоту" здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Головні тези:
- Польські військові були вимушені втрутилися в інцидент.
- Лише після цього російське судно відпливло до одного зі своїх портів.
Росія може готувати нову диверсію
За словами Туска, російське судно з "тіньового флоту", що підпадає під санкції, здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.
Він офіційно підтвердив, що польські військові втрутилися в інцидент й російське судно відпливло до одного з російських портів.
Що важливо розуміти, кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ.
За попередніми даними, судно належить до "тіньового флоту" РФ.
Окрім того, вказано, що у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".
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