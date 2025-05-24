Кандидати у президенти Польщі публічно розсварилися через Україну

Під час дебатів кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький цинічно збрехав, що український лідер Володимир Зеленський погано ставиться до Польщі. Після цього інший кандидат Рафал Тшасковський звинуватив свого суперника в тому, що він говорить мовою російського диктатора Володимира Путіна щодо вступу України до НАТО.

Україна була в центрі уваги під час дебатів у Польщі

Чимало часу кандидати присвятили обговоренню питання міграції та України.

Що важливо розуміти, і Навроцький, і Тшасковський дистанціювалися від міграційного пакту.

За словами Навроцького, якщо він стане президентом, то призведе до одностороннього розірвання пакту, в той час як Тшасковський стверджував, що пакт "ніколи не вступить в силу" через допомогу, яку Польща надала Україні.

Останній також поцікавився у Навроцького, чи збирається той блокувати вступ України до НАТО, оскільки він проповідує те ж саме, що диктатор Путін у цьому питанні.

Я говорю мовою поляків; (...) Якщо президент (України Володимир — ред.) Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являється гасло "ви говорите путінську пропаганду", — цинічно збрехав Навроцький. Поширити

Ба більше, він почав скаржитися, що “Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови конкуренції".