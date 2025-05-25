Кандидат у президенти Польщі Тшасковський підтримав Україну на тлі гучного скандалу
Категорія
Політика
Дата публікації

Кандидат у президенти Польщі Тшасковський підтримав Україну на тлі гучного скандалу

Тшасковський став на бік України
Джерело:  online.ua

За словами кандидата у президенти Польщі Рафала Тшасковського, він не буде підписувати декларацію, де міститься обіцянка заблокувати вступ України до НАТО.

Головні тези:

  • Тшасковський підтримав Україну та засудив поширення російської пропаганди.
  • Путін розуміє лише мову сили, наголосив Тшасковський, і вказав на важливість вступу України до НАТО.

Тшасковський став на бік України

Як уже згадувалося раніше, ініціатором декларації щодо блокування вступу України в НАТО був ультраправий та антиукраїнський політик Славомір Менцен.

Підписати цей документ уже згодився кандидат у президенти Польщі від опозиції Кароль Навроцький.

Останній, до слова, під час дебатів брехав, що український лідер Володимир Зеленський погано ставиться до Польщі.

Однак Тшасковський заперечив брехню свого опонента та дорікнув, що Навроцький поширює російську пропаганду та розмовляє мовою диктатора Путіна.

Ба більше, він дав зрозуміти, що не збирається блокувати вступ України в НАТО.

Якщо не буде гарантій безпеки, Путін озброїться і піде далі. Польща повинна прагнути до прийняття України до НАТО.

Рафал Тшасковський

Рафал Тшасковський

Кандидат у президенти Польщі

Така чітка позиція не сподобалася Менцену, і він вкотре розкритикував Тшасковського.

Якщо Путін може напасти на Польщу, незважаючи на те, що вона є членом НАТО, то він може напасти і на Україну в НАТО, — заявив останній.

Після цього кандидат у президенти Польщі нагадав Менцену, що Путін розуміє лише мову сили.

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