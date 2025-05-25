Кандидат у президенти Польщі Тшасковський підтримав Україну на тлі гучного скандалу

За словами кандидата у президенти Польщі Рафала Тшасковського, він не буде підписувати декларацію, де міститься обіцянка заблокувати вступ України до НАТО.
Головні тези:
- Тшасковський підтримав Україну та засудив поширення російської пропаганди.
- Путін розуміє лише мову сили, наголосив Тшасковський, і вказав на важливість вступу України до НАТО.
Тшасковський став на бік України
Як уже згадувалося раніше, ініціатором декларації щодо блокування вступу України в НАТО був ультраправий та антиукраїнський політик Славомір Менцен.
Підписати цей документ уже згодився кандидат у президенти Польщі від опозиції Кароль Навроцький.
Останній, до слова, під час дебатів брехав, що український лідер Володимир Зеленський погано ставиться до Польщі.
Однак Тшасковський заперечив брехню свого опонента та дорікнув, що Навроцький поширює російську пропаганду та розмовляє мовою диктатора Путіна.
Ба більше, він дав зрозуміти, що не збирається блокувати вступ України в НАТО.
Така чітка позиція не сподобалася Менцену, і він вкотре розкритикував Тшасковського.
Після цього кандидат у президенти Польщі нагадав Менцену, що Путін розуміє лише мову сили.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-