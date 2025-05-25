Американський лідер Дональд Трамп засудив країну-агресорку Росію та експрезидента Барака Обаму. Очільник Білого дому почав скаржитися на те, що США спроєктували гіперзвукову ракету, яку згодом "вкрали" росіяни.

Трамп лютує через те, що скоїла Росія

Американський лідер не приховував свого обурення під час церемонії випуску випускників Вест-Пойнтської військової академії.

Журналісти звернули увагу на те, що Дональд Трамп доволі довго розмірковував про досягнення армії США, а також заговорив про гіперзвукову зброю.

Що важливо розуміти, про неї він згадав у зв'язку з проєктом, реалізованим вісьмома курсантами Вест-Пойнт.

Вісім курсантів, які сьогодні тут присутні, взяли на себе завдання спроєктувати власну гіперзвукову ракету. О, ми можемо використати вас для їхнього будівництва прямо зараз. Ви знаєте, наші (плани щодо ракет) вкрали. Ми їх спроєктували. Їх вкрали під час адміністрації Обами. Ви знаєте, хто їх вкрав? Росіяни вкрали. Сталося щось погане. Дональд Трамп Президент США

Варто також зазначити, що очільник Білого дому і раніше скаржився на крадіжку, яку скоїли росіяни.