"Сталося щось погане". Трамп розлючений через дії Росії
Категорія
Світ
Дата публікації

"Сталося щось погане". Трамп розлючений через дії Росії

Трамп лютує через дії Росії

Американський лідер Дональд Трамп засудив країну-агресорку Росію та експрезидента Барака Обаму. Очільник Білого дому почав скаржитися на те, що США спроєктували гіперзвукову ракету, яку згодом "вкрали" росіяни.

Головні тези:

  • Реакція Трампа на дії Росії виявилася досить різкою та гучною
  • Що цікаво, це вже не перший випадок, коли президент США висловлює обурення через дії росіян.

Трамп лютує через те, що скоїла Росія

Американський лідер не приховував свого обурення під час церемонії випуску випускників Вест-Пойнтської військової академії.

Журналісти звернули увагу на те, що Дональд Трамп доволі довго розмірковував про досягнення армії США, а також заговорив про гіперзвукову зброю.

Що важливо розуміти, про неї він згадав у зв'язку з проєктом, реалізованим вісьмома курсантами Вест-Пойнт.

Вісім курсантів, які сьогодні тут присутні, взяли на себе завдання спроєктувати власну гіперзвукову ракету. О, ми можемо використати вас для їхнього будівництва прямо зараз. Ви знаєте, наші (плани щодо ракет) вкрали. Ми їх спроєктували. Їх вкрали під час адміністрації Обами. Ви знаєте, хто їх вкрав? Росіяни вкрали. Сталося щось погане.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Варто також зазначити, що очільник Білого дому і раніше скаржився на крадіжку, яку скоїли росіяни.

Ще 2 роки тому він заявив, що Москва безсоромно вкрала плани щодо "супер-пупер ракет".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"З ним покінчено". Що насправді сталося з Ілоном Маском і до чого тут Трамп
Маск
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп міг зірвати масштабний обмін полоненими між Україною та РФ
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський дорікнув США на тлі нової смертельної атаки РФ
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на нову атаку РФ на Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?