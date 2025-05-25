"Сталося щось погане". Трамп розлючений через дії Росії

Американський лідер Дональд Трамп засудив країну-агресорку Росію та експрезидента Барака Обаму. Очільник Білого дому почав скаржитися на те, що США спроєктували гіперзвукову ракету, яку згодом "вкрали" росіяни.
Головні тези:
- Реакція Трампа на дії Росії виявилася досить різкою та гучною
- Що цікаво, це вже не перший випадок, коли президент США висловлює обурення через дії росіян.
Трамп лютує через те, що скоїла Росія
Американський лідер не приховував свого обурення під час церемонії випуску випускників Вест-Пойнтської військової академії.
Журналісти звернули увагу на те, що Дональд Трамп доволі довго розмірковував про досягнення армії США, а також заговорив про гіперзвукову зброю.
Що важливо розуміти, про неї він згадав у зв'язку з проєктом, реалізованим вісьмома курсантами Вест-Пойнт.
Варто також зазначити, що очільник Білого дому і раніше скаржився на крадіжку, яку скоїли росіяни.
Ще 2 роки тому він заявив, що Москва безсоромно вкрала плани щодо "супер-пупер ракет".
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