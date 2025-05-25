Зеленський дорікнув США на тлі нової смертельної атаки РФ

25 травня глава держави Володимир Зеленський вкотре звернувся до світу з потужним закликом допомогти зупинити Росію, яка продовжує щоденно вбивати дітей та дорослих в Україні. На переконання президента, мовчання США та інших союзників Києва підштовхує російського диктатора Володимира Путіна до нових воєнних злочинів.
Головні тези:
- Російський удар був здійснений за допомогою майже 300 ударних безпілотників та близько 70 ракет.
- На переконання Зеленського, світ має всі важелі для того, щоб зупинити Путіна.
Зеленський відреагував на нову атаку РФ на Україну
Глава держави звертає увагу на те, що 25 травня рятувальники працюють у понад 30 українських містах і селах після масованого російського удару.
Повітряні сили ЗСУ заявляють, що росіяни використали для нового нападу майже 300 ударних безпілотників, а також близько 70 ракет різних типів, включно з балістичними.
На переконання українського лідера, кожен такий терористичний російський удар — це вагома причина для посилення санкційного тиску на РФ.
Зеленський закликає світ не ігнорувати той факт, що диктатор Путін затягує цю війну й щодня продовжує вбивати.
За словами президента України, просто зараз рішучість світу вкрай важлива, адже без неї немає шансів зупинити кровопролиття.
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