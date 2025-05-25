Зеленський дорікнув США на тлі нової смертельної атаки РФ

25 травня глава держави Володимир Зеленський вкотре звернувся до світу з потужним закликом допомогти зупинити Росію, яка продовжує щоденно вбивати дітей та дорослих в Україні. На переконання президента, мовчання США та інших союзників Києва підштовхує російського диктатора Володимира Путіна до нових воєнних злочинів.

Зеленський відреагував на нову атаку РФ на Україну

Глава держави звертає увагу на те, що 25 травня рятувальники працюють у понад 30 українських містах і селах після масованого російського удару.

Повітряні сили ЗСУ заявляють, що росіяни використали для нового нападу майже 300 ударних безпілотників, а також близько 70 ракет різних типів, включно з балістичними.

Цілями були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина. Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, кожен такий терористичний російський удар — це вагома причина для посилення санкційного тиску на РФ.

Зеленський закликає світ не ігнорувати той факт, що диктатор Путін затягує цю війну й щодня продовжує вбивати.

Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Поширити

За словами президента України, просто зараз рішучість світу вкрай важлива, адже без неї немає шансів зупинити кровопролиття.