Росіяни вбили 3 дітей на Житомирщині та 4 дорослих на Хмельниччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили 3 дітей на Житомирщині та 4 дорослих на Хмельниччині

ДСНС України
Що відомо про атаку Росії на Житомирщину
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Протягом ночі 24-25 травня російські загарбники здійснювали новий масований удар по Україні. Згідно з останніми даними, у Житомирській області загинули 3 дитини, ще 12 людей постраждали. У Хмельницькій області загинули 4 цивільних, 5 отримали поранення.

Головні тези:

  • Загиблим дітям у Житомирській області було 8, 12 та 17 років.
  • Ліквідацією наслідків обстрілів та ударів займаються рятувальники ДСНС.

Що відомо про атаку Росії на Житомирщину

Як повідомляє ДСНС, загиблим дітям було 8, 12 та 17 років — тіло однієї жертви деблокували рятувальники.

Окрім того, вказано, що були поранені ще 12 осіб, 8 людей вдалося врятувати — усі госпіталізовані.

У Бердичівському районі армія РФ пошкодила п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

До ліквідації наслідків обстрілу залучено 6 одиниць техніки та 38 рятувальників. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Подробиці атаки РФ на Хмельницьку область

Про ситуацію в регіоні розповів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані, — повідомив він.

Також вказано, що внаслідок ворожого удару було повністю зруйновано шість приватних житлових будинків.

Ще понад 20 домогосподарств зазнали різного ступеня пошкоджень.

Також постраждали об’єкти соціальної інфраструктури — зокрема, пошкоджені вікна в одному з навчальних закладів та комунальний транспорт.

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