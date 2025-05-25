Росіяни вбили 3 дітей на Житомирщині та 4 дорослих на Хмельниччині

Протягом ночі 24-25 травня російські загарбники здійснювали новий масований удар по Україні. Згідно з останніми даними, у Житомирській області загинули 3 дитини, ще 12 людей постраждали. У Хмельницькій області загинули 4 цивільних, 5 отримали поранення.
Головні тези:
- Загиблим дітям у Житомирській області було 8, 12 та 17 років.
- Ліквідацією наслідків обстрілів та ударів займаються рятувальники ДСНС.
Що відомо про атаку Росії на Житомирщину
Як повідомляє ДСНС, загиблим дітям було 8, 12 та 17 років — тіло однієї жертви деблокували рятувальники.
Окрім того, вказано, що були поранені ще 12 осіб, 8 людей вдалося врятувати — усі госпіталізовані.
У Бердичівському районі армія РФ пошкодила п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.
Подробиці атаки РФ на Хмельницьку область
Про ситуацію в регіоні розповів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Також вказано, що внаслідок ворожого удару було повністю зруйновано шість приватних житлових будинків.
Ще понад 20 домогосподарств зазнали різного ступеня пошкоджень.
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