Нічна атака РФ — скільки дронів збила ППО України

У ніч на 19 травня (із 23.00 18 травня) армія РФ атакувала Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Головні тези:
- Протягом ночі на 19 травня армія РФ атакувала Україну 112-ма ударними дронами і безпілотниками-імітаторами.
- Протиповітряна оборона України вдало знешкодити 76 ворожих дронів типу Shahed, діючи на сході, півночі та в центрі країни.
ППО України знешкодила 76 дронів РФ
Росія направила дрони з таких напрямків:
Брянськ,
Курськ,
Шаталово,
Орел,
Міллерово — рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни:
41 — збито вогневими засобами ураження,
35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.
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