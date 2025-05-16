Сили ППО оголосили кількість знищених дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили кількість знищених дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці нової атаки Росії на Україну
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Протягом ночі та ранку 16 травня захисники українського неба змогли успішно знищити 73 російських дронів. Окрім того, ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів були знешкоджені та не долетіли до цілей.

Головні тези:

  • Ворожі дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
  • Під удари армії РФ потрапили Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

Подробиці нової атаки Росії на Україну

Новий повітряний напад армія РФ розпочала близько 00:00 16 травня.

Росіяни здійснювали атаку 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Окрім того, вказано, що 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують Повітряні сили ЗСУ.

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