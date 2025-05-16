Силы ПВО назвали количество уничтоженных дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО назвали количество уничтоженных дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Подробности новой атаки России на Украину
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В течение ночи и утра 16 мая защитники украинского неба смогли успешно уничтожить 73 российских дронов. Кроме того, еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов были обезврежены и не долетели до целей.

Главные тезисы

  • Вражеские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре страны.
  • Под удары армии РФ попали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

Подробности новой атаки России на Украину

Новое воздушное нападение армия РФ начала около 00:00 16 мая.

Россияне осуществляли атаку 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

Кроме того, указано, что 36 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Житомирщина, Черниговщина, Николаевщина и Киевщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают Воздушные силы ВСУ.

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