Силы ПВО назвали количество уничтоженных дронов во время новой атаки РФ

В течение ночи и утра 16 мая защитники украинского неба смогли успешно уничтожить 73 российских дронов. Кроме того, еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов были обезврежены и не долетели до целей.
Главные тезисы
- Вражеские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре страны.
- Под удары армии РФ попали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.
Подробности новой атаки России на Украину
Новое воздушное нападение армия РФ начала около 00:00 16 мая.
Россияне осуществляли атаку 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 36 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Житомирщина, Черниговщина, Николаевщина и Киевщина.
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