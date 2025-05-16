Генштаб ВСУ раскрыл потери армии РФ на фронте — инфографика

За прошедшие сутки украинские защитники успешно ликвидировали 1 100 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ успели уничтожить более 370 единиц вооружения и военной техники врага.
Главные тезисы
- В течение 15 мая враг совершил более 5400 обстрелов, из них 106 - из РСЗО.
- Для атак на поле боя армия РФ использовала 2900 дронов-камикадзе.
Потери армии РФ по состоянию на 16 мая 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 971 690 (+1 100) человек,
танков — 10 825 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 22 546 (+32) ед,
артиллерийских систем — 27 908 (+36) ед,
РСЗО — 1 385 (+1) ед,
средств ПВО — 1 167 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 123 (+123) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 48 713 (+166) ед.
16 мая начался 1178 день широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Всего за прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений.
Как отмечает Генштаб ВСУ, 15 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и еще одну важную цель армии РФ.
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