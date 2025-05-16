Генштаб ЗСУ розкрив втрати армії РФ на фронті — інфографіка

Протягом минулої доби українські захисники успішно ліквідували 1 100 російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ встигли знищити понад 370 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
Головні тези:
- Протягом 15 травня ворог здійснив понад 5400 обстрілів, з них 106 — із РСЗВ.
- Для атак на полі бою армія РФ використала 2900 дронів-камікадзе.
Втрати армії РФ станом на 16 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 971 690 (+1 100) осіб,
танків — 10 825 (+13) од,
бойових броньованих машин — 22 546 (+32) од,
артилерійських систем — 27 908 (+36) од,
РСЗВ — 1 385 (+1) од,
засобів ППО — 1 167 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36 123 (+123) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 48 713 (+166) од.
16 травня розпочався 1178 день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.
Загалом, протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень.
Як зазначає Генштаб ЗСУ, 15 травня авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакувала 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль армії РФ.
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