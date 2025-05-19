Ночная атака РФ — сколько дронов сбила ПВО Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ — сколько дронов сбила ПВО Украины

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 19 мая (с 23.00 18 мая) армия РФ атаковала Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Главные тезисы

  • В ночь на 19 мая армия РФ атаковала Украину 112 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами.
  • Противовоздушная оборона Украины успешно сбила 76 вражеских дронов типа Shahed на востоке, севере и в центре страны.

ПВО Украины обезвредила 76 дронов РФ

Россия направила дроны по следующим направлениям:

  • Брянск,

  • Курск,

  • Шаталово,

  • Орел,

  • Миллерово — рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны:

  • 41 — сбито огневыми средствами поражения,

  • 35 — локационно потерянные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Черкасщина и Кировоградщина.

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