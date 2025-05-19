Ночная атака РФ — сколько дронов сбила ПВО Украины

В ночь на 19 мая (с 23.00 18 мая) армия РФ атаковала Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Главные тезисы
- В ночь на 19 мая армия РФ атаковала Украину 112 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами.
- Противовоздушная оборона Украины успешно сбила 76 вражеских дронов типа Shahed на востоке, севере и в центре страны.
ПВО Украины обезвредила 76 дронов РФ
Россия направила дроны по следующим направлениям:
Брянск,
Курск,
Шаталово,
Орел,
Миллерово — рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны:
41 — сбито огневыми средствами поражения,
35 — локационно потерянные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Черкасщина и Кировоградщина.
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