Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Что известно об атаке РФ на Украину 17 мая
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Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение 17 мая благодаря слаженным усилиям защитников украинского неба удалось успешно уничтожить 36 российских ударных дронов. Более того, еще 6 вражеских беспилотников-имитаторов обезврежены и не долетели до целей.

Главные тезисы

  • Вражеские дроны сбивали на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.
  • Под удар России попали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Что известно об атаке РФ на Украину 17 мая

В течение ночи 17 мая враг совершал атаку 62 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Шаталово — РФ, Гвардейское — ТОТ Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 36 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

Кроме того, указано, что 6 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

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