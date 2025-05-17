Россияне убили семью в Сумской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили семью в Сумской области — видео

Владимир Зеленский
Зеленский снова призвал мир остановить Россию
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Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание мира на то, что российские захватчики убили 9 мирных украинцев и ранили еще 7 гражданских в результате атаки на маршрутку в Сумской области. На этом фоне он призывает международную общественность помочь остановить российский террор.

Главные тезисы

  • Армия РФ сознательно продолжает убивать гражданских.
  • Украина требует сильных санкций против РФ от США, Европы и других союзников.

Зеленский снова призвал мир остановить Россию

У людей ожоги, переломы, контузии. Все получают необходимую помощь. К сожалению, есть погибшие — девять человек. Все детали проверяются. По предварительным данным, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие — гражданские.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, армия РФ не могла не знать, какое транспортное средство она атакует на этот раз.

Владимир Зеленский отмечает, что это было сознательное гражданское убийство.

Вчера, как и в любой другой день этой войны, была возможность прекратить огонь. Украина давно это предлагает — полное и безусловное прекращение огня для того, чтобы сохранить жизнь. Россия сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше.

По мнению Владимира Зеленского, крайне важно не ослаблять давление на Россию, чтобы остановить этот террор.

Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Нужны реальные шаги для завершения войны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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