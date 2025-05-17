Россияне убили семью в Сумской области — видео

Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание мира на то, что российские захватчики убили 9 мирных украинцев и ранили еще 7 гражданских в результате атаки на маршрутку в Сумской области. На этом фоне он призывает международную общественность помочь остановить российский террор.
Главные тезисы
- Армия РФ сознательно продолжает убивать гражданских.
- Украина требует сильных санкций против РФ от США, Европы и других союзников.
Зеленский снова призвал мир остановить Россию
Как отметил глава государства, армия РФ не могла не знать, какое транспортное средство она атакует на этот раз.
Владимир Зеленский отмечает, что это было сознательное гражданское убийство.
По мнению Владимира Зеленского, крайне важно не ослаблять давление на Россию, чтобы остановить этот террор.
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