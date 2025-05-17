Росіяни вбили родину в Сумській області — відео

Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу світу на те, що російські загарбники вбили 9 мирних українців та поранили ще 7 цивільних внаслідок атаки на маршрутку в Сумській області. На цьому тлі він закликає міжнародну спільноту допомогти зупинити російський терор.

Зеленський знову закликав світ зупинити Росію

У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі — дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі — цивільні. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, армія РФ не могла не знати, який транспортний засіб вона атаку цього разу.

Володимир Зеленський наголошує, що це було свідоме вбивство цивільних.

Учора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь. Україна давно це пропонує — повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі. Поширити

На переконання Володимира Зеленського, вкрай важливо не ослаблювати тиск на Росію, щоб зупинити цей терор.