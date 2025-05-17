Росіяни вбили родину в Сумській області — відео

Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу світу на те, що російські загарбники вбили 9 мирних українців та поранили ще 7 цивільних внаслідок атаки на маршрутку в Сумській області. На цьому тлі він закликає міжнародну спільноту допомогти зупинити російський терор.
Головні тези:
- Армія РФ свідомо продовжує вбивати цивільних.
- Україна вимагає сильних санкцій проти РФ з боку США, Європи та інших союзників.
Зеленський знову закликав світ зупинити Росію
Як зазначив глава держави, армія РФ не могла не знати, який транспортний засіб вона атаку цього разу.
Володимир Зеленський наголошує, що це було свідоме вбивство цивільних.
На переконання Володимира Зеленського, вкрай важливо не ослаблювати тиск на Росію, щоб зупинити цей терор.
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