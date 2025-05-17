Росіяни вбили родину в Сумській області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили родину в Сумській області — відео

Володимир Зеленський
Зеленський знову закликав світ зупинити Росію
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Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу світу на те, що російські загарбники вбили 9 мирних українців та поранили ще 7 цивільних внаслідок атаки на маршрутку в Сумській області. На цьому тлі він закликає міжнародну спільноту допомогти зупинити російський терор.

Головні тези:

  • Армія РФ свідомо продовжує вбивати цивільних.
  • Україна вимагає сильних санкцій проти РФ з боку США, Європи та інших союзників.

Зеленський знову закликав світ зупинити Росію

У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі — дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі — цивільні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, армія РФ не могла не знати, який транспортний засіб вона атаку цього разу.

Володимир Зеленський наголошує, що це було свідоме вбивство цивільних.

Учора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь. Україна давно це пропонує — повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі.

На переконання Володимира Зеленського, вкрай важливо не ослаблювати тиск на Росію, щоб зупинити цей терор.

Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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