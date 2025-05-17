Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом 17 травня завдяки злагодженим зусиллям захисників українського неба вдалося успішно знищити 36 російських ударних дронів. Ба більше, ще 6 ворожих безпілотників-імітаторів знешкоджені та не долетіли до цілей.
Головні тези:
- Ворожі дрони збивали на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
- Під удар Росії потрапили Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Що відомо про атаку РФ на Україну 17 травня
Протягом ночі 17 травня ворог здійснював атаку 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталове — РФ, Гвардійське — ТОТ Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога потрапили Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
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