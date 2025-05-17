Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Що відомо про атаку РФ на Україну 17 травня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом 17 травня завдяки злагодженим зусиллям захисників українського неба вдалося успішно знищити 36 російських ударних дронів. Ба більше, ще 6 ворожих безпілотників-імітаторів знешкоджені та не долетіли до цілей.

Головні тези:

  • Ворожі дрони збивали на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
  • Під удар Росії потрапили Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Що відомо про атаку РФ на Україну 17 травня

Протягом ночі 17 травня ворог здійснював атаку 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталове — РФ, Гвардійське — ТОТ Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Окрім того, вказано, що 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога потрапили Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

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