Ночная атака РФ — ПВО Украины сбила более 60 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ — ПВО Украины сбила более 60 дронов

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 15 мая российские террористы запустили против Украины 110 беспилотных летательных аппаратов. Дроны атаковали с четырех направлений.

Главные тезисы

  • В ночь на 15 мая более 60 российских дронов были сбиты ПВО Украины во время массированной атаки.
  • В отражении атаки украинские силы задействовали авиацию, зенитные ракетные войска и подразделения радиоэлектронной борьбы.

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При обстреле дроны атаковали по направлениям российских городов Брянск, Курска, Орел и Миллерово.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделения радиоэлектронной борьбы;

  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра подтверждено избиение 62 беспилотников. Также 29 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Боевая работа ПВО Украины

  • Из-за вражеских обстрелов пострадали:

  • Сумская;

  • Днепропетровская;

  • Полтавская;

  • Киевская;

  • Ивано-Франковская область.

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