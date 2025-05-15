Ночная атака РФ — ПВО Украины сбила более 60 дронов

В ночь на 15 мая российские террористы запустили против Украины 110 беспилотных летательных аппаратов. Дроны атаковали с четырех направлений.

ПВО Украины сбила 62 российских шахеда за ночь

При обстреле дроны атаковали по направлениям российских городов Брянск, Курска, Орел и Миллерово.

К отражению атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра подтверждено избиение 62 беспилотников. Также 29 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Боевая работа ПВО Украины