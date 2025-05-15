Ночная атака РФ — ПВО Украины сбила более 60 дронов

В ночь на 15 мая российские террористы запустили против Украины 110 беспилотных летательных аппаратов. Дроны атаковали с четырех направлений.
Главные тезисы
- В ночь на 15 мая более 60 российских дронов были сбиты ПВО Украины во время массированной атаки.
- В отражении атаки украинские силы задействовали авиацию, зенитные ракетные войска и подразделения радиоэлектронной борьбы.
ПВО Украины сбила 62 российских шахеда за ночь
При обстреле дроны атаковали по направлениям российских городов Брянск, Курска, Орел и Миллерово.
К отражению атаки привлекались:
авиация;
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы;
мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По состоянию на 8 утра подтверждено избиение 62 беспилотников. Также 29 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
Из-за вражеских обстрелов пострадали:
Сумская;
Днепропетровская;
Полтавская;
Киевская;
Ивано-Франковская область.
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