Россия атаковала Украину 108 шахедами — сколько сбила ПВО

В ночь на 12 мая, с 23:00 11 мая, противник атаковал 108 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Дроны были запущены с направлений:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждены избиения 55 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены, без негативных последствий.