Россия атаковала Украину 108 шахедами — сколько сбила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину 108 шахедами — сколько сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

В ночь на 12 мая российская армия атаковала территорию Украины 108 ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом находились четыре региона страны.

Главные тезисы

  • 108 ударных дронов типа “Шахед” были запущены российской армией по Украине.
  • ПВО Украины сумела сбить 55 ударных дронов, а также локационно утратила 30 вражеских беспилотников-имитаторов.

ПВО сбила 55 ударных дронов РФ

В ночь на 12 мая, с 23:00 11 мая, противник атаковал 108 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Дроны были запущены с направлений:

  • Брянск;

  • Орел;

  • Шаталово;

  • Миллерово;

  • Приморско-Ахтарск;

  • с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Отчет ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждены избиения 55 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены, без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Одещина, Николаевщина, Донеччина и Житомирщина.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили над Украиной российскую баллистику и 81 дрон
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины отчиталась о боевой работе в течение 7 мая
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 11 мая – что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?