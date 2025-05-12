Россия атаковала Украину 108 шахедами — сколько сбила ПВО

В ночь на 12 мая российская армия атаковала территорию Украины 108 ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом находились четыре региона страны.
Главные тезисы
- 108 ударных дронов типа “Шахед” были запущены российской армией по Украине.
- ПВО Украины сумела сбить 55 ударных дронов, а также локационно утратила 30 вражеских беспилотников-имитаторов.
ПВО сбила 55 ударных дронов РФ
В ночь на 12 мая, с 23:00 11 мая, противник атаковал 108 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Дроны были запущены с направлений:
Брянск;
Орел;
Шаталово;
Миллерово;
Приморско-Ахтарск;
с мыса Чауда в оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждены избиения 55 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены, без негативных последствий.
В результате вражеской атаки пострадали Одещина, Николаевщина, Донеччина и Житомирщина.
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