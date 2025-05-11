Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 11 мая – что известно
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В ночь 11 мая Воздушные силы ВСУ успели уничтожить 60 российских дронов. Кроме того, еще 41 российский беспилотник был успешно обезврежен и не долетел до своих целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре страны.
  • В этот раз под удары врага попала Сумщина.

Атака РФ на Украину 11 мая — что известно

В ночь на 11 мая (с 02.00 11 мая) противник атаковал 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия, Приморск — ТОТ Запорожской обл., Гвардий.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

41 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадала Сумщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники неба.

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