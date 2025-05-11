Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 11 травня - що відомо
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Протягом ночі 11 травня Повітряні сили ЗСУ встигли знищити 60 російських дронів. Окрім того, ще 41 російський безпілотник був успішно знешкоджений та не долетів до своїх цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
  • Цього разу під удари ворога потрапила Сумщина.

Атака РФ на Україну 11 травня — що відомо

У ніч на 11 травня (із 02.00 11 травня) противник атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Приморськ — ТОТ Запорізької обл., Гвардійське — ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники неба.

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