Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 11 травня Повітряні сили ЗСУ встигли знищити 60 російських дронів. Окрім того, ще 41 російський безпілотник був успішно знешкоджений та не долетів до своїх цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
- Цього разу під удари ворога потрапила Сумщина.
Атака РФ на Україну 11 травня — що відомо
У ніч на 11 травня (із 02.00 11 травня) противник атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Приморськ — ТОТ Запорізької обл., Гвардійське — ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.
Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники неба.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-