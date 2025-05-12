Росія атакувала Україну 108 шахедами — скільки збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну 108 шахедами — скільки збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч проти 12 травня російська армія атакувала територію України 108 ударними дронами типу "Шахед". Під прицілом були чотири регіони країни.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала Україну за допомогою 108 ударних дронів шахед.
  • Протиповітряна оборона України зуміла збити 55 ударних дронів та 30 безпілотників-імітаторів без негативних наслідків.
  • Атака призвела до пошкоджень на територіях Одещини, Миколаївщини, Донеччини та Житомирщини.

ППО збила 55 ударних дронів РФ

У ніч на 12 травня, з 23:00 11 травня, противник атакував 108-ма ударними дронами типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони було запущено з напрямків:

  • Брянськ;

  • Орел;

  • Шаталово;

  • Міллерово;

  • Приморсько-Ахтарськ;

  • з мису Чауда, що в окупованому Криму.

Звіт ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

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