Росія атакувала Україну 108 шахедами — скільки збила ППО

У ніч проти 12 травня російська армія атакувала територію України 108 ударними дронами типу "Шахед". Під прицілом були чотири регіони країни.
Головні тези:
- Російська армія атакувала Україну за допомогою 108 ударних дронів шахед.
- Протиповітряна оборона України зуміла збити 55 ударних дронів та 30 безпілотників-імітаторів без негативних наслідків.
- Атака призвела до пошкоджень на територіях Одещини, Миколаївщини, Донеччини та Житомирщини.
ППО збила 55 ударних дронів РФ
У ніч на 12 травня, з 23:00 11 травня, противник атакував 108-ма ударними дронами типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Дрони було запущено з напрямків:
Брянськ;
Орел;
Шаталово;
Міллерово;
Приморсько-Ахтарськ;
з мису Чауда, що в окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.
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