Росія атакувала Україну 108 шахедами — скільки збила ППО

У ніч на 12 травня, з 23:00 11 травня, противник атакував 108-ма ударними дронами типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони було запущено з напрямків:

з мису Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.