Нічна атака РФ — ППО України збила понад 60 дронів

У ніч на 15 травня російські терористи запустили проти України 110 безпілотних літальних апаратів. Дрони атакували з чотирьох напрямків.

ППО України збила 62 російських шахеди за ніч

Під час обстрілу дрони атакували з напрямків російських міст Брянськ, Курська, Орел та Міллерово.

До відбиття атаки залучались:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8 ранку підтверджено збиття 62 безпілотників. Також 29 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Бойова робота ППО України