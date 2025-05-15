Нічна атака РФ — ППО України збила понад 60 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ — ППО України збила понад 60 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

У ніч на 15 травня російські терористи запустили проти України 110 безпілотних літальних апаратів. Дрони атакували з чотирьох напрямків.

Головні тези:

  • У ніч на 15 травня проти України було запущено 110 безпілотних літальних апаратів російськими терористами.
  • ППО України збила 62 російських дрони, які атакували з різних напрямків, включаючи міста Брянськ, Курськ, Орел та Міллерово.
  • У відбитті атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО України збила 62 російських шахеди за ніч

Під час обстрілу дрони атакували з напрямків російських міст Брянськ, Курська, Орел та Міллерово.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби;

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8 ранку підтверджено збиття 62 безпілотників. Також 29 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Бойова робота ППО України

  • Через ворожий обстріл постраждали:

  • Сумська;

  • Дніпропетровська;

  • Полтавська;

  • Київська;

  • Івано-Франківська області.

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