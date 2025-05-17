"Найсмертоносніша атака". В ООН засудили удар Росії по евакуаційному автобусу на Сумщині
Категорія
Світ
Дата публікації

"Найсмертоносніша атака". В ООН засудили удар Росії по евакуаційному автобусу на Сумщині

автобус
Джерело:  Human Rights Watch

17 травня Росія завдала удару дроном по евакуаційному автобусу в Сумській області. В ООН назвали атаку найбільш смертоносною за останні кілька тижнів.

Головні тези:

  • Удар дроном по евакуаційному автобусу на Сумщині спричинив найсмертоноснішу атаку за останні кілька тижнів, засуджену ООН.
  • Атака призвела до загибелі 9 мирних жителів та поранення 7 людей, більшість з яких були жінками похилого віку.

В ООН засудили удар Росії по евакуаційному автобусу на Сумщині

Про це повідомляє сайт Моніторингової місії ООН з прав людини (HRMMU).

Оскільки повідомляється про дев'ять убитих мирних жителів, це буде найсмертоносніша атака за останні тижні. Це суворе нагадування про те, що мирні жителі продовжують щодня гинути й отримувати поранення по всій Україні, — сказала Даніель Белл, голова HRMMU.

Наразі представники місії збирають додаткову інформацію щодо інциденту та кількості постраждалих.

Там додали, що якщо інформація підтвердиться, то сьогоднішній удар стане найсмертоноснішою атакою з 24 квітня 2025 року, коли внаслідок атаки в Києві загинуло щонайменше 11 мирних мешканців та 81 отримав поранення.

Водночас в ООН зазначили, що кількість жертв серед мирного населення в травні була дещо нижчою, ніж у квітні.

Нагадаємо, сьогодні вранці російський дрон-камікадзе "Ланцет" влучив у рейсовий автобус, який вивозив мирних мешканців із Білопілля Сумської області.

Унаслідок атаки 9 людей загинули, ще 7 постраждали. Більшість жертв — жінки похилого віку.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки було вбито сім'ю з трьох осіб: батька, матері та доньки.

За попередньою інформацією, росіяни вбили сім'ю: батько, мати і дочка загинули від удару. Мої співчуття рідним і близьким. Усі загиблі — цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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