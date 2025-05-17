"Самая смертоносная атака". В ООН осудили удар России по эвакуационному автобусу на Сумщине
Категория
Мир
Дата публикации

"Самая смертоносная атака". В ООН осудили удар России по эвакуационному автобусу на Сумщине

автобус
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Источник:  Human Rights Watch

17 мая Россия нанесла удар дроном по эвакуационному автобусу в Сумской области. В ООН назвали атаку самой смертоносной за последние несколько недель.

Главные тезисы

  • 17 мая Россия нанесла удар дроном по эвакуационному автобусу в Сумской области, что привело к гибели 9 мирных жителей и ранению 7 человек.
  • ООН осудила удар России по автобусу как самую смертоносную атаку за последние несколько недель, подчеркнув, что мирные жители продолжают погибать по всей Украине.

В ООН осудили удар России по эвакуационному автобусу в Сумской области

Об этом сообщает сайт Мониторинговой миссии ООН по правам человека (HRMMU).

Поскольку сообщается о девяти убитых мирных жителях, это будет самая смертоносная атака за последние недели. Это строгое напоминание о том, что мирные жители продолжают ежедневно погибать и получать ранения по всей Украине, — сказала глава HRMMU Даниэль Белл.

Представители миссии собирают дополнительную информацию об инциденте и количестве пострадавших.

Там добавили, что если информация подтвердится, то сегодняшний удар станет самой смертоносной атакой с 24 апреля 2025 года, когда в результате атаки в Киеве погибли по меньшей мере 11 мирных жителей и 81 получил ранения.

В то же время в ООН отметили, что количество жертв среди мирного населения в мае было несколько ниже, чем в апреле.

Напомним, сегодня утром российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, вывозивший мирных жителей из Белополья Сумской области.

В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 пострадали.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки была убита семья из трех человек: отца, матери и дочери.

По предварительным данным, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие — гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное гражданское убийство.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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