"Самая смертоносная атака". В ООН осудили удар России по эвакуационному автобусу на Сумщине

17 мая Россия нанесла удар дроном по эвакуационному автобусу в Сумской области. В ООН назвали атаку самой смертоносной за последние несколько недель.

В ООН осудили удар России по эвакуационному автобусу в Сумской области

Об этом сообщает сайт Мониторинговой миссии ООН по правам человека (HRMMU).

Поскольку сообщается о девяти убитых мирных жителях, это будет самая смертоносная атака за последние недели. Это строгое напоминание о том, что мирные жители продолжают ежедневно погибать и получать ранения по всей Украине, — сказала глава HRMMU Даниэль Белл.

Представители миссии собирают дополнительную информацию об инциденте и количестве пострадавших.

Там добавили, что если информация подтвердится, то сегодняшний удар станет самой смертоносной атакой с 24 апреля 2025 года, когда в результате атаки в Киеве погибли по меньшей мере 11 мирных жителей и 81 получил ранения. Поделиться

В то же время в ООН отметили, что количество жертв среди мирного населения в мае было несколько ниже, чем в апреле.

Напомним, сегодня утром российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, вывозивший мирных жителей из Белополья Сумской области.

В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 пострадали.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки была убита семья из трех человек: отца, матери и дочери.