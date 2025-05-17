"Самая смертоносная атака". В ООН осудили удар России по эвакуационному автобусу на Сумщине

17 мая Россия нанесла удар дроном по эвакуационному автобусу в Сумской области. В ООН назвали атаку самой смертоносной за последние несколько недель.
Главные тезисы
- 17 мая Россия нанесла удар дроном по эвакуационному автобусу в Сумской области, что привело к гибели 9 мирных жителей и ранению 7 человек.
- ООН осудила удар России по автобусу как самую смертоносную атаку за последние несколько недель, подчеркнув, что мирные жители продолжают погибать по всей Украине.
В ООН осудили удар России по эвакуационному автобусу в Сумской области
Об этом сообщает сайт Мониторинговой миссии ООН по правам человека (HRMMU).
Поскольку сообщается о девяти убитых мирных жителях, это будет самая смертоносная атака за последние недели. Это строгое напоминание о том, что мирные жители продолжают ежедневно погибать и получать ранения по всей Украине, — сказала глава HRMMU Даниэль Белл.
Представители миссии собирают дополнительную информацию об инциденте и количестве пострадавших.
В то же время в ООН отметили, что количество жертв среди мирного населения в мае было несколько ниже, чем в апреле.
Напомним, сегодня утром российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, вывозивший мирных жителей из Белополья Сумской области.
В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 пострадали.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки была убита семья из трех человек: отца, матери и дочери.
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