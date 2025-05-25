Россияне убили 3 детей в Житомирской области и 4 взрослых в Хмельницкой
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили 3 детей в Житомирской области и 4 взрослых в Хмельницкой

ДСНС Украины
Что известно об атаке России на Житомирщину
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В ночь 24-25 мая российские захватчики совершали новый массированный удар по Украине. Согласно последним данным, в Житомирской области погибли 3 ребенка, еще 12 человек пострадали. В Хмельницкой области погибли 4 гражданских, 5 получили ранения.

Главные тезисы

  • Погибшим детям в Житомирской области было 8, 12 и 17 лет.
  • Ликвидацией последствий обстрелов и ударов занимаются спасатели ГСЧС.

Что известно об атаке России на Житомирщину

Как сообщает ГСЧС, погибшим детям было 8, 12 и 17 лет — тело одной жертвы деблокировали спасатели.

Кроме того, указано, что ранены еще 12 человек, 8 человек удалось спасти — все госпитализированы.

В Бердичевском районе армия РФ повредила пятиэтажку, частные дома и хозяйственные постройки.

К ликвидации последствий обстрела привлечены 6 единиц техники и 38 спасателей. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.

Подробности атаки РФ на Хмельницкую область

О ситуации в регионе рассказал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По предварительной информации, к сожалению, четыре человека погибли. Пятеро человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии, — сообщил он.

Также указано, что в результате вражеского удара были полностью разрушены шесть частных жилых домов.

Еще более 20 домохозяйств получили разную степень повреждений.

Также пострадали объекты социальной инфраструктуры — в частности, повреждены окна в одном из учебных заведений и коммунальный транспорт.

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