Россияне убили 3 детей в Житомирской области и 4 взрослых в Хмельницкой

В ночь 24-25 мая российские захватчики совершали новый массированный удар по Украине. Согласно последним данным, в Житомирской области погибли 3 ребенка, еще 12 человек пострадали. В Хмельницкой области погибли 4 гражданских, 5 получили ранения.
Главные тезисы
- Погибшим детям в Житомирской области было 8, 12 и 17 лет.
- Ликвидацией последствий обстрелов и ударов занимаются спасатели ГСЧС.
Что известно об атаке России на Житомирщину
Как сообщает ГСЧС, погибшим детям было 8, 12 и 17 лет — тело одной жертвы деблокировали спасатели.
Кроме того, указано, что ранены еще 12 человек, 8 человек удалось спасти — все госпитализированы.
В Бердичевском районе армия РФ повредила пятиэтажку, частные дома и хозяйственные постройки.
Подробности атаки РФ на Хмельницкую область
О ситуации в регионе рассказал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Также указано, что в результате вражеского удара были полностью разрушены шесть частных жилых домов.
Еще более 20 домохозяйств получили разную степень повреждений.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-