Россияне убили 3 детей в Житомирской области и 4 взрослых в Хмельницкой

В ночь 24-25 мая российские захватчики совершали новый массированный удар по Украине. Согласно последним данным, в Житомирской области погибли 3 ребенка, еще 12 человек пострадали. В Хмельницкой области погибли 4 гражданских, 5 получили ранения.

Что известно об атаке России на Житомирщину

Как сообщает ГСЧС, погибшим детям было 8, 12 и 17 лет — тело одной жертвы деблокировали спасатели.

Кроме того, указано, что ранены еще 12 человек, 8 человек удалось спасти — все госпитализированы.

В Бердичевском районе армия РФ повредила пятиэтажку, частные дома и хозяйственные постройки.

К ликвидации последствий обстрела привлечены 6 единиц техники и 38 спасателей. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим. Поделиться

Подробности атаки РФ на Хмельницкую область

О ситуации в регионе рассказал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По предварительной информации, к сожалению, четыре человека погибли. Пятеро человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии, — сообщил он. Поделиться

Также указано, что в результате вражеского удара были полностью разрушены шесть частных жилых домов.

Еще более 20 домохозяйств получили разную степень повреждений.