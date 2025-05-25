Сили ППО знешкодили 48 ракет і 266 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 48 ракет і 266 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Нова масштабна комбінована атака Росії на Україну розпочалася о 20:40 24 травня та тривала всю ніч 25 травня. Ворог завдавав ударів по різних регіонах із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу.

Головні тези:

  • Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України.
  • У різних куточках країни є багато загиблих та постраждалих. 

Подробиці атаки РФ на Україну 24-25 травня

Для здійснення повітряного нападу ворог використав:

  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23,

  • 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160,

  • 1 крилату ракету Х-22 із літака Ту-22М3,

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації.

  • 298 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

До знищення ворожих цілей були залучен авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 сили ППО знищили 45 крилатих ракет Х-101, Калібр. Ще 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачені.

Також в результаті бойової роботи знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Під удари ворога потрапили більшість регіонів України. Зафіксовано влучання ворожих цілей у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

На жаль, цієї ночі, через варварську атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти… Висловлюємо співчуття рідним загиблих та постраждалим.

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