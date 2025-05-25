Силы ПВО обезвредили 48 ракет и 266 дронов во время новой атаки РФ

Новая масштабная комбинированная атака России на Украину началась в 20.40 24 мая и продолжалась всю ночь 25 мая. Враг наносил удары по разным регионам с применением 367 средств воздушного нападения.

В результате вражеской атаки пострадало большинство регионов Украины. В разных уголках страны много погибших и пострадавших.

Подробности атаки РФ на Украину 24-25 мая

Для совершения воздушного нападения враг использовал:

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23,

55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр из самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160,

1 крылатую ракету Х-22 из самолета Ту-22М3,

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из самолетов тактической авиации.

298 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили 45 крылатых ракет Х-101, Калибр. Еще 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряны.

Также в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. Поделиться

Под удары врага попало большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание вражеских целей в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.