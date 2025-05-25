Силы ПВО обезвредили 48 ракет и 266 дронов во время новой атаки РФ

Новая масштабная комбинированная атака России на Украину началась в 20.40 24 мая и продолжалась всю ночь 25 мая. Враг наносил удары по разным регионам с применением 367 средств воздушного нападения.
Главные тезисы
В результате вражеской атаки пострадало большинство регионов Украины.
В разных уголках страны много погибших и пострадавших.
Подробности атаки РФ на Украину 24-25 мая
Для совершения воздушного нападения враг использовал:
9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23,
55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр из самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160,
1 крылатую ракету Х-22 из самолета Ту-22М3,
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из самолетов тактической авиации.
298 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили 45 крылатых ракет Х-101, Калибр. Еще 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряны.
Под удары врага попало большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание вражеских целей в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.
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