Зеленский упрекнул США на фоне новой смертельной атаки РФ

25 мая глава государства Владимир Зеленский снова обратился к миру с мощным призывом помочь остановить Россию, которая продолжает ежедневно убивать детей и взрослых в Украине. По убеждению президента, молчание США и других союзников Киева подталкивает российского диктатора Владимира Путина к новым военным преступлениям.

Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину

Глава государства обращает внимание на то, что 25 мая спасатели работают в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара.

Воздушные силы ВСУ заявляют, что россияне использовали для нового нападения почти 300 ударных беспилотников, а также около 70 ракет разных типов, включая баллистические.

Целями были Киев и область, Житомирщина, Тернопольщина, Черниговщина, Сумщина, Одесщина, Днепровщина, Николаевщина, Харьковщина. Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению украинского лидера, каждый такой террористический российский удар — это веская причина для усиления санкционного давления на РФ.

Зеленский призывает мир не игнорировать тот факт, что диктатор Путин затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать.

Мир может пойти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. Поделиться

По словам президента Украины, прямо сейчас решительность мира крайне важна, ведь без нее нет шансов остановить кровопролитие.