Зеленский упрекнул США на фоне новой смертельной атаки РФ

25 мая глава государства Владимир Зеленский снова обратился к миру с мощным призывом помочь остановить Россию, которая продолжает ежедневно убивать детей и взрослых в Украине. По убеждению президента, молчание США и других союзников Киева подталкивает российского диктатора Владимира Путина к новым военным преступлениям.
Главные тезисы
- Российский удар был произведен с помощью почти 300 ударных беспилотников и около 70 ракет.
- По убеждению Зеленского, у мира есть все рычаги для того, чтобы остановить Путина.
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину
Глава государства обращает внимание на то, что 25 мая спасатели работают в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара.
Воздушные силы ВСУ заявляют, что россияне использовали для нового нападения почти 300 ударных беспилотников, а также около 70 ракет разных типов, включая баллистические.
По мнению украинского лидера, каждый такой террористический российский удар — это веская причина для усиления санкционного давления на РФ.
Зеленский призывает мир не игнорировать тот факт, что диктатор Путин затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать.
По словам президента Украины, прямо сейчас решительность мира крайне важна, ведь без нее нет шансов остановить кровопролитие.
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