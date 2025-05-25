Зеленский упрекнул США на фоне новой смертельной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский упрекнул США на фоне новой смертельной атаки РФ

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину
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25 мая глава государства Владимир Зеленский снова обратился к миру с мощным призывом помочь остановить Россию, которая продолжает ежедневно убивать детей и взрослых в Украине. По убеждению президента, молчание США и других союзников Киева подталкивает российского диктатора Владимира Путина к новым военным преступлениям.

Главные тезисы

  • Российский удар был произведен с помощью почти 300 ударных беспилотников и около 70 ракет.
  • По убеждению Зеленского, у мира есть все рычаги для того, чтобы остановить Путина.

Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину

Глава государства обращает внимание на то, что 25 мая спасатели работают в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара.

Воздушные силы ВСУ заявляют, что россияне использовали для нового нападения почти 300 ударных беспилотников, а также около 70 ракет разных типов, включая баллистические.

Целями были Киев и область, Житомирщина, Тернопольщина, Черниговщина, Сумщина, Одесщина, Днепровщина, Николаевщина, Харьковщина. Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению украинского лидера, каждый такой террористический российский удар — это веская причина для усиления санкционного давления на РФ.

Зеленский призывает мир не игнорировать тот факт, что диктатор Путин затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать.

Мир может пойти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина.

По словам президента Украины, прямо сейчас решительность мира крайне важна, ведь без нее нет шансов остановить кровопролитие.

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