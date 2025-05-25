Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов на фронте

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств, семь пунктов управления и две другие важные цели армии России.
Главные тезисы
- Начался 1187 день полномасштабной войны России против Украины.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 204 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 25 мая 2025 года
личного состава — около 980850 (+1020) человек,
танков — 10854 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 22633 (+11) ед,
артиллерийских систем — 28269 (+68) ед,
РСЗО — 1396 (+1) ед,
средства ПВО — 1169 (+0) ед,
самолетов — 372 (+0) ед,
вертолетов — 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 37367 (+190),
крылатые ракеты — 3203 (+6),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 49751 (+112) ед,
специальная техника / special equipment — 3902 (+7)
Как отмечает Генштаб ВСУ, 24 мая россияне нанесли два ракетных и 97 авиационных ударов, применили восемь ракет и сбросили 138 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг произвел 5461 обстрел, в том числе 129 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал около 2600 дронов-камикадзе.
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