Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о новых успехах украинских воинов на фронте

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 25 мая 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств, семь пунктов управления и две другие важные цели армии России.

Главные тезисы

  • Начался 1187 день полномасштабной войны России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 204 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 25 мая 2025 года

  • личного состава — около 980850 (+1020) человек,

  • танков — 10854 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 22633 (+11) ед,

  • артиллерийских систем — 28269 (+68) ед,

  • РСЗО — 1396 (+1) ед,

  • средства ПВО — 1169 (+0) ед,

  • самолетов — 372 (+0) ед,

  • вертолетов — 336 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 37367 (+190),

  • крылатые ракеты — 3203 (+6),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 49751 (+112) ед,

  • специальная техника / special equipment — 3902 (+7)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как отмечает Генштаб ВСУ, 24 мая россияне нанесли два ракетных и 97 авиационных ударов, применили восемь ракет и сбросили 138 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг произвел 5461 обстрел, в том числе 129 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал около 2600 дронов-камикадзе.

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