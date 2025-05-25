Воины ГУР атаковали военный поезд армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ГУР атаковали военный поезд армии РФ — видео

ГУР
ГУР показало результаты своей работы
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Главное управление разведки Украины показало зрелищные кадры боевой операции. Она состоялась 24 мая на временно оккупированной территории Запорожской области.

Главные тезисы

  • В результате точных ударов бойцов ГУР удалось уничтожить по меньшей мере три цистерны с горючим.
  • Таким образом, разведчики нарушили логистику россиян на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма.

ГУР показало результаты своей работы

Зрелищные кадры боевой операции на временно оккупированной территории Запорожской области ― 24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и атаковали поезд российских захватчиков с горючим, — сказано в заявлении.

По словам украинских разведчиков, точные удары по объекту российской логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.

Согласно последним данным, удалось уничтожить по меньшей мере три вражеских цистерны с горючим.

Кроме того, указано, что железнодорожные поставки российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма нарушены.

Вооруженная борьба, направленная на препятствование и паралич военной логистики московитов, продолжается, — отмечают украинские разведчики.

На этом фоне они призывают всех желающих присоединиться к семье ГУР.

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