Воины ГУР атаковали военный поезд армии РФ — видео

Главное управление разведки Украины показало зрелищные кадры боевой операции. Она состоялась 24 мая на временно оккупированной территории Запорожской области.

ГУР показало результаты своей работы

Зрелищные кадры боевой операции на временно оккупированной территории Запорожской области ― 24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и атаковали поезд российских захватчиков с горючим, — сказано в заявлении. Поделиться

По словам украинских разведчиков, точные удары по объекту российской логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.

Согласно последним данным, удалось уничтожить по меньшей мере три вражеских цистерны с горючим.

Кроме того, указано, что железнодорожные поставки российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма нарушены.

Вооруженная борьба, направленная на препятствование и паралич военной логистики московитов, продолжается, — отмечают украинские разведчики. Поделиться

На этом фоне они призывают всех желающих присоединиться к семье ГУР.