Воины ГУР атаковали военный поезд армии РФ — видео

Главное управление разведки Украины показало зрелищные кадры боевой операции. Она состоялась 24 мая на временно оккупированной территории Запорожской области.
Главные тезисы
- В результате точных ударов бойцов ГУР удалось уничтожить по меньшей мере три цистерны с горючим.
- Таким образом, разведчики нарушили логистику россиян на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма.
ГУР показало результаты своей работы
По словам украинских разведчиков, точные удары по объекту российской логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.
Согласно последним данным, удалось уничтожить по меньшей мере три вражеских цистерны с горючим.
Кроме того, указано, что железнодорожные поставки российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма нарушены.
На этом фоне они призывают всех желающих присоединиться к семье ГУР.
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