Воїни ГУР розтрощили військовий поїзд армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Воїни ГУР розтрощили військовий поїзд армії РФ — відео

ГУР
ГУР
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Головне управління розвідки України показало видовищні кадри бойової операції. Вона відбулася 24 травня на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Головні тези:

  • В результаті влучних ударів бійців ГУР вдалося знищити щонайменше три цистерни з пальним.
  • Таким чином розвідники порушили логістику російських окупаційних сил на тимчасово поневолених  територіях Запорізької області та Криму.

ГУР показало ще одну впольовану ворожу ціль

Видовищні кадри бойової операції на тимчасово окупованій території Запорізької області ― 24 травня 2025 року майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним, — йдеться в заяві.

За словами українських розвідників, влучних ударів по об’єкту російської логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.

Згідно з останніми даними, вдалося знищити щонайменше три ворожі цистерни з пальним.

Окрім того, вказано, що залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму ― порушене.

Збройна боротьба, спрямована на перешкоджання та параліч воєнної логістики московитів, триває, — наголошують українські розвідники.

На цьому тлі вони закликають усі охочих долучитися до родини ГУР.

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