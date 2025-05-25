Воїни ГУР розтрощили військовий поїзд армії РФ — відео

Головне управління розвідки України показало видовищні кадри бойової операції. Вона відбулася 24 травня на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Головні тези:
- В результаті влучних ударів бійців ГУР вдалося знищити щонайменше три цистерни з пальним.
- Таким чином розвідники порушили логістику російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму.
ГУР показало ще одну впольовану ворожу ціль
За словами українських розвідників, влучних ударів по об’єкту російської логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.
Згідно з останніми даними, вдалося знищити щонайменше три ворожі цистерни з пальним.
Окрім того, вказано, що залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму ― порушене.
На цьому тлі вони закликають усі охочих долучитися до родини ГУР.
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