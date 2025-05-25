Воїни ГУР розтрощили військовий поїзд армії РФ — відео

Головне управління розвідки України показало видовищні кадри бойової операції. Вона відбулася 24 травня на тимчасово окупованій території Запорізької області.

ГУР показало ще одну впольовану ворожу ціль

Видовищні кадри бойової операції на тимчасово окупованій території Запорізької області ― 24 травня 2025 року майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним, — йдеться в заяві. Поширити

За словами українських розвідників, влучних ударів по об’єкту російської логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.

Згідно з останніми даними, вдалося знищити щонайменше три ворожі цистерни з пальним.

Окрім того, вказано, що залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму ― порушене.

Збройна боротьба, спрямована на перешкоджання та параліч воєнної логістики московитів, триває, — наголошують українські розвідники. Поширити

На цьому тлі вони закликають усі охочих долучитися до родини ГУР.