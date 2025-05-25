Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів на фронті

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п’ять артилерійських засобів, сім пунктів управління та дві інші важливі цілі армії Росії.
Головні тези:
- Розпочався 1187 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 204 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 25 травня 2025 року
особового складу — близько 980850 (+1020) осіб,
танків — 10854 (+2) од,
бойових броньованих машин — 22633 (+11) од,
артилерійських систем — 28269 (+68) од,
РСЗВ — 1396 (+1) од,
засоби ППО — 1169 (+0) од,
літаків — 372 (+0) од,
гелікоптерів — 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37367 (+190),
крилаті ракети — 3203 (+6),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 49751 (+112) од,
спеціальна техніка / special equipment — 3902 (+7)
Як зазначає Генштаб ЗСУ, 24 травня росіяни завдали двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосували вісім ракет та скинули 138 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог здійснив 5461 обстріл, зокрема 129 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав близько 2600 дронів-камікадзе.
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