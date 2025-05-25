Американский лидер Дональд Трамп осудил страну-агрессору Россию и экс-президента Барака Обаму. Глава Белого дома начал жаловаться на то, что США спроектировали гиперзвуковую ракету, которую впоследствии украли россияне.

Трамп свирепствует из-за того, что совершила Россия

Американский лидер не скрывал своего возмущения во время церемонии выпуска выпускников Вест-Пойнтской военной академии.

Журналисты обратили внимание на то, что Дональд Трамп довольно долго размышлял о достижениях армии США, а также заговорил о гиперзвуковом оружии.

Что важно понимать, о ней он упомянул в связи с проектом, реализуемым восемью курсантами Вест-Пойнта.

Восемь курсантов, которые сегодня присутствуют здесь, взяли на себя задачу спроектировать собственную гиперзвуковую ракету. О, мы можем использовать вас для их строительства прямо сейчас. Вы знаете, наши (планы по ракетам) украли. Мы их спроектировали. Их украли во время администрации Обамы. Вы знаете, кто их украл? Россияне украли. Случилось что-то плохое. Дональд Трамп Президент США

Следует также отметить, что глава Белого дома и ранее жаловался на кражу, которую совершили россияне.