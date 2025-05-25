"Случилось что-то плохое". Трамп взбешен из-за действий России
Категория
Мир
Дата публикации

"Случилось что-то плохое". Трамп взбешен из-за действий России

Трамп свирепствует из-за того, что совершила Россия
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп осудил страну-агрессору Россию и экс-президента Барака Обаму. Глава Белого дома начал жаловаться на то, что США спроектировали гиперзвуковую ракету, которую впоследствии украли россияне.

Главные тезисы

  • Реакция Трампа на действия России оказалась достаточно резкой и громкой.
  • Что интересно, это уже не первый случай, когда президент США выражает возмущение из-за действий россиян.

Трамп свирепствует из-за того, что совершила Россия

Американский лидер не скрывал своего возмущения во время церемонии выпуска выпускников Вест-Пойнтской военной академии.

Журналисты обратили внимание на то, что Дональд Трамп довольно долго размышлял о достижениях армии США, а также заговорил о гиперзвуковом оружии.

Что важно понимать, о ней он упомянул в связи с проектом, реализуемым восемью курсантами Вест-Пойнта.

Восемь курсантов, которые сегодня присутствуют здесь, взяли на себя задачу спроектировать собственную гиперзвуковую ракету. О, мы можем использовать вас для их строительства прямо сейчас. Вы знаете, наши (планы по ракетам) украли. Мы их спроектировали. Их украли во время администрации Обамы. Вы знаете, кто их украл? Россияне украли. Случилось что-то плохое.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Следует также отметить, что глава Белого дома и ранее жаловался на кражу, которую совершили россияне.

Еще 2 года назад он заявил, что Москва беззастенчиво украла планы по "супер-пупер ракетам".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"С ним покончено". Что на самом деле произошло с Илоном Маском и при чем здесь Трамп
Трамп окончательно распрощался с Маском
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп мог сорвать масштабный обмен пленными между Украиной и РФ
Трамп решился на рискованный шаг ради хайпа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский упрекнул США на фоне новой смертельной атаки РФ
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?