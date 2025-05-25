"Случилось что-то плохое". Трамп взбешен из-за действий России

Американский лидер Дональд Трамп осудил страну-агрессору Россию и экс-президента Барака Обаму. Глава Белого дома начал жаловаться на то, что США спроектировали гиперзвуковую ракету, которую впоследствии украли россияне.
Главные тезисы
- Реакция Трампа на действия России оказалась достаточно резкой и громкой.
- Что интересно, это уже не первый случай, когда президент США выражает возмущение из-за действий россиян.
Трамп свирепствует из-за того, что совершила Россия
Американский лидер не скрывал своего возмущения во время церемонии выпуска выпускников Вест-Пойнтской военной академии.
Журналисты обратили внимание на то, что Дональд Трамп довольно долго размышлял о достижениях армии США, а также заговорил о гиперзвуковом оружии.
Что важно понимать, о ней он упомянул в связи с проектом, реализуемым восемью курсантами Вест-Пойнта.
Следует также отметить, что глава Белого дома и ранее жаловался на кражу, которую совершили россияне.
Еще 2 года назад он заявил, что Москва беззастенчиво украла планы по "супер-пупер ракетам".
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