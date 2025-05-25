У Путіна залишився останній шанс для прориву на фронті — що сталося

Іноземні військові експерти дійшли висновку, що потенціал армії РФ на полі бою почав стрімко слабшати. Це означає, що літній наступ росіян може стати останньою можливістю для диктатора Путіна прорвати оборону України. Уже в 2026 році окупанти зіткнуться з критичним браком живої сили та озброєння.

Путін іде ва-банк

Згідно з прогнозами Агентства військової розвідки США, протягом 2025 року армія РФ ще матиме сили досягати локальних успіхів на фронті, однак ціною колосальних втрат.

Попри це, уже наступного року ситуація почне різко змінюватися, оскільки шалені втрати особового складу та техніки дадуть про себе знати.

З заявою з цього приводу виступив співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джек Воттлінг.

За його словами, Путін залучив рекордну кількість новобранців цього року. Попри це, темпи просування Росії на полі бою сповільнилися майже до нуля, частково через зміцнення Україною оборонної зони.

Окрім того, наголошується, що країна-агресорка має можливості виробляти щонайменше 200 нових танків щороку.

Цей процес залежить від відновлення законсервованих радянських танків, запас яких, найімовірніше, вичерпається уже найближчими місяцями.

На переконання іноземних експертів, Росія фактично досягає кульмінації у своїй здатності проводити наступ. У Путіна залишився останній шанс, щоб прорвати оборону України.