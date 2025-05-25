У Путина остался последний шанс для прорыва на фронте — что произошло

Иностранные военные эксперты пришли к выводу, что потенциал армии РФ на поле боя начал стремительно слабеть. Это означает, что летнее наступление россиян может стать последней возможностью диктатора Путина прорвать оборону Украины. Уже в 2026 году оккупанты столкнутся с критической нехваткой живой силы и вооружения.
Главные тезисы
- Российские войска несут колоссальные потери на фронте, что минимизирует ее шанс на прорыв летом.
- Выводы экспертов свидетельствуют о том, что потенциал армии РФ достигает кульминации, после чего начнется спад.
Путин идет ва-банк
Согласно прогнозам Агентства военной разведки США, в течение 2025 года армия РФ еще будет в силах достигать локальных успехов на фронте, однако ценой колоссальных потерь.
Несмотря на это, уже в следующем году ситуация начнет резко меняться, поскольку безумные потери личного состава и техники дадут о себе знать.
С заявлением по этому поводу выступил сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.
По его словам, Путин привлек рекордное количество новобранцев в текущем году. Тем не менее, темпы продвижения России на поле боя замедлились почти до нуля, частично из-за укрепления Украиной оборонной зоны.
Кроме того, указано, что у страны-агрессорки есть возможности производить по меньшей мере 200 новых танков ежегодно.
Этот процесс зависит от восстановления законсервированных советских танков, запас которых, скорее всего, иссякнет уже в ближайшие месяцы.
По мнению иностранных экспертов, Россия фактически достигает кульминации в своей способности проводить наступление. У Путина остался последний шанс, чтобы прорвать оборону Украины.
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