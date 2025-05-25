У Путина остался последний шанс для прорыва на фронте — что произошло
Категория
Украина
Дата публикации

У Путина остался последний шанс для прорыва на фронте — что произошло

Путин идет ва-банк
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Источник:  The Washington Post

Иностранные военные эксперты пришли к выводу, что потенциал армии РФ на поле боя начал стремительно слабеть. Это означает, что летнее наступление россиян может стать последней возможностью диктатора Путина прорвать оборону Украины. Уже в 2026 году оккупанты столкнутся с критической нехваткой живой силы и вооружения.

Главные тезисы

  • Российские войска несут колоссальные потери на фронте, что минимизирует ее шанс на прорыв летом.
  • Выводы экспертов свидетельствуют о том, что потенциал армии РФ достигает кульминации, после чего начнется спад.

Путин идет ва-банк

Согласно прогнозам Агентства военной разведки США, в течение 2025 года армия РФ еще будет в силах достигать локальных успехов на фронте, однако ценой колоссальных потерь.

Несмотря на это, уже в следующем году ситуация начнет резко меняться, поскольку безумные потери личного состава и техники дадут о себе знать.

С заявлением по этому поводу выступил сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

По его словам, Путин привлек рекордное количество новобранцев в текущем году. Тем не менее, темпы продвижения России на поле боя замедлились почти до нуля, частично из-за укрепления Украиной оборонной зоны.

Кроме того, указано, что у страны-агрессорки есть возможности производить по меньшей мере 200 новых танков ежегодно.

Этот процесс зависит от восстановления законсервированных советских танков, запас которых, скорее всего, иссякнет уже в ближайшие месяцы.

По мнению иностранных экспертов, Россия фактически достигает кульминации в своей способности проводить наступление. У Путина остался последний шанс, чтобы прорвать оборону Украины.

Пока очень маловероятно, что у российских военных есть оборудование, люди, подготовка и логистика, чтобы начать наступление, которое прорвет украинскую линию обороны и — даже если они это сделают — немедленно воспользоваться этим.

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