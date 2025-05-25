"Чули щось про Taurus?". У Литві присоромили Мерца та Європу
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Політика
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"Чули щось про Taurus?". У Литві присоромили Мерца та Європу

Ландсбергі закликає союзників України до конкретних дій
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Джерело:  online.ua

Колишній шеф литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергі із сарказмом дорікнув німецькому лідеру Фрідріху Мерцу, який обіцяв передати Україні Taurus, однак досі не зробив цього. Також дипломат розкритикував союзників Києва, які бояться вводити нищівні санкції проти РФ.

Головні тези:

  • Ландсбергіс вимагає, що партнери України виконували свої обіцянки.
  • Його заява стала реакцією на смертельний удар РФ по Україні 25 травня.

Ландсбергі закликає союзників України до конкретних дій

Колишній очільник МЗС Литви доволі часто жорстко висловлювався стосовно російської агресії проти України.

Саме тому він не зміг промовчати, коли 25 країна-агресорка РФ здійснила одну з наймасштабніших атак на мирні українські міста та села, вбивши щонайменше 12 цивільних.

На тлі останніх трагічних подій Габріелюс Ландсбергіс з притаманним йому сарказмом звернувся до міжнародної спільноти:

Привіт, вибачте, що турбую, але чи чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую.

Габріелюс Ландсбергіс

Габріелюс Ландсбергіс

Ексглава МЗС Литви

Що важливо розуміти, новий німецький лідер Фрідріх Мерц ще до приходу до влади засуджував попереднього канцлера Олафа Шольца за відмову передати Україні ракети Taurus.

Ба більше, він навіть хотів висунути російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум: мовляв, якщо протягом доби той не зупинить вогонь проти України, то Київ отримає ракети.

Згодом Мерц заявив, що вирішив засекретити надання зброї ЗСУ.

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