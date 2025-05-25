"Чули щось про Taurus?". У Литві присоромили Мерца та Європу

Колишній шеф литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергі із сарказмом дорікнув німецькому лідеру Фрідріху Мерцу, який обіцяв передати Україні Taurus, однак досі не зробив цього. Також дипломат розкритикував союзників Києва, які бояться вводити нищівні санкції проти РФ.

Ландсбергі закликає союзників України до конкретних дій

Колишній очільник МЗС Литви доволі часто жорстко висловлювався стосовно російської агресії проти України.

Саме тому він не зміг промовчати, коли 25 країна-агресорка РФ здійснила одну з наймасштабніших атак на мирні українські міста та села, вбивши щонайменше 12 цивільних.

На тлі останніх трагічних подій Габріелюс Ландсбергіс з притаманним йому сарказмом звернувся до міжнародної спільноти:

Привіт, вибачте, що турбую, але чи чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую. Габріелюс Ландсбергіс Ексглава МЗС Литви

Hello, sorry to disturb you, but have you heard anything about Taurus and those crippling sanctions? Let me know, thanks. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 25, 2025

Що важливо розуміти, новий німецький лідер Фрідріх Мерц ще до приходу до влади засуджував попереднього канцлера Олафа Шольца за відмову передати Україні ракети Taurus.

Ба більше, він навіть хотів висунути російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум: мовляв, якщо протягом доби той не зупинить вогонь проти України, то Київ отримає ракети.