Вице-канцлер Германии отрицает изменение курса относительно Украины
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Вице-канцлер Германии отрицает изменение курса относительно Украины

Клингбайль не подтвердил заявление Мерца
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Источник:  NTV

По словам вицеканцлера Германии Ларса Клингбайля, у правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса по снятию ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории России.

Главные тезисы

  • Заявление Клингбайля указывает на отсутствие единого курса в Германии в вопросах помощи Украине.
  • Мерц пока не комментировал последние события и не объяснял, что происходит.

Клингбайль не подтвердил заявление Мерца

Что касается дальности, то я хочу еще сказать, что нет никаких новых договоренностей, выходящих за пределы того, что делало предыдущее правительство, — заявил политик в ответ на вопросы во время пресс-конференции в Берлине.

Что важно понимать, 26 мая немецкий лидер Фридрих Мерц публично сообщил, что "больше нет никаких ограничений дальности для поставляемого в Украину оружия ни от британцев, ни от французов, ни от нас, ни от американцев".

Однако сложно понять, является ли заявление канцлера ФРГ новой информацией, или он имеет в виду уже известные с прошлой осени случаи применения западных ракет по российской территории.

Фридрих Мерц также рассказал, что тема отмены ограничений на дальность оружия была в центре его переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном и главой правительства Польши Дональдом Туском в рамках их совместного визита в Киев.

Также ранее канцлер ФРГ выступал за поставку ВСУ крылатых ракет Taurus, однако несколько недель назад засекретил процесс предоставления оружия Украине.

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