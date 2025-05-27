Вице-канцлер Германии отрицает изменение курса относительно Украины

По словам вицеканцлера Германии Ларса Клингбайля, у правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса по снятию ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории России.
Главные тезисы
- Заявление Клингбайля указывает на отсутствие единого курса в Германии в вопросах помощи Украине.
- Мерц пока не комментировал последние события и не объяснял, что происходит.
Клингбайль не подтвердил заявление Мерца
Что важно понимать, 26 мая немецкий лидер Фридрих Мерц публично сообщил, что "больше нет никаких ограничений дальности для поставляемого в Украину оружия ни от британцев, ни от французов, ни от нас, ни от американцев".
Однако сложно понять, является ли заявление канцлера ФРГ новой информацией, или он имеет в виду уже известные с прошлой осени случаи применения западных ракет по российской территории.
Фридрих Мерц также рассказал, что тема отмены ограничений на дальность оружия была в центре его переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном и главой правительства Польши Дональдом Туском в рамках их совместного визита в Киев.
Также ранее канцлер ФРГ выступал за поставку ВСУ крылатых ракет Taurus, однако несколько недель назад засекретил процесс предоставления оружия Украине.
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